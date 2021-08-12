激情私訊外洩的性愛專家到底是誰？一文看清許藍方不倫戀懶人包

據台媒《鏡週刊》報導，有「最美博士」之稱的網紅許藍方驚傳不倫戀，與已婚男醫生互稱寶貝，還流出不少鹹濕對話，讓正宮氣得告上法院。許藍方由於外表出眾，加上時常大膽探討性相關知識，屢屢造成話題。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，許藍方近半年網路聲量共19,400筆，8月10日被爆出不倫戀，單日聲量更爆衝3,603筆（統計至2021年8月10日上午11時），究竟她為何這麼紅？以下就帶你認識她！

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背景：護理學博士、美國NAHA國際臨床芳療師

現年37歲的許藍方大學就讀護理系，碩士研究領域為問卷建構、抑鬱症、糖尿病、和生活品質的關係，碩班畢業後曾任教一段時間，後辭去工作念博士班，博班專攻男性尿失禁相關研究。

在研究男性尿失禁議題時，許藍方發現尿失禁與性功能息息相關，且性功能障礙或性事不順不僅是生理問題，時常也與心理有關，因此為了研究又學習芳療、情緒治療等知識，成為美國NAHA國際臨床芳療師。

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教導學生用保險套遭關切 卸下教職轉戰YouTuber

由於小時候的志願就是當老師，許藍方曾到學校擔任教職，教導護理知識，卻因在課堂上教授如何使用保險套，遭到學校關切。無法適應學校體系的她卸下教職，後來意外參加綜藝節目《最強大老師》踏入媒體圈，近一步在《頂尖事務所》YouTube頻道推出「Dr.She」影片，透過影片向大眾倡導正確的性知識。

許藍方曾說「性慾其實就像食慾一樣」，明明就是每個人都會有的生理現象，許多人卻刻意忽視，只從A片學到不正確的性觀念，因此希望能透過影片，用健康正向的態度談性。

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影片點閱直逼300萬次！ 意外遭網友「不雅照」騷擾

許藍方除了在原本的《頂尖事務所》有「Dr.She」單元影片，本身亦有同名YouTube頻道《許藍方博士 Dr. Gracie》，還與律師馬克合作《可樂研究室》。她的影片風格犀利，涵蓋多元性相關話題，多部影片都有破百萬點閱數，曾邀請館長、蔡尚樺等人合作拍片，掀起話題，在網路溫度計的YouTuber網路口碑第95名。

她在《頂尖事務所》的影片〈射太多精液會用完？射太多會有後遺症？一晚最多能做幾次？〉，點閱數突破294萬次，從專業角度談男性射精，解開許多人的疑惑，讓網友表示「學到很多」；許藍方在《可樂研究室》的影片〈粗短V.S.細長，究竟哪個比較舒服？〉，點閱數也達285萬次，很多人都留言寫下對性愛的想法。

雖然許藍方的影片點閱數驚人，為她打開知名度，不過因為話題辛辣，屢屢被YouTube「黃標」，甚至有人因此假藉詢問的名義，不斷私訊傳下體自拍照、自慰影片騷擾，有網友還透過臉書掌握她的行蹤，質問為何有空上通告，沒空跟他約會，讓她感到相當無奈。

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否認不倫戀！ 許藍方發聲明駁斥：張冠李戴，其心可議

針對被指控介入他人婚姻，許藍方經紀人痛批是子虛無有的爆料，許藍方本人於8月10日在臉書透過律師發出聲明稿，以5點反駁報導，強調她絕對沒有與該名已婚男醫師發生任何身體接觸、也未與這名已婚醫師有任何介入別人家庭的行為，經律師查核對話紀錄後，發現「大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌」，許藍方表示與這名已婚醫師已有將近一年沒聯絡，已婚醫師卻一直透過各種管道頻發訊息，造成騷擾。

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針對《鏡週刊》報導中提及許藍方自爆曾被吳宗憲、曾國城、林俊傑等人追求，許藍方則向吳宗憲、曾國城兩位前輩致歉，並說不認識林俊傑，只知道是知名歌手。

8月10日晚間，許藍方再度發文，表示報導中的已婚男醫師「康先生」是20年前認識的學長，去（2020）年9月康先生因感情狀況罹患憂鬱症，許藍方基於情誼聽其訴苦，「對於和康醫師的訊息互動讓康太太感到不愉快的部分，對此我願意致歉」。

不過許藍方說，從那之後已一年未與康先生聯繫，反而是康先生不斷用不同通訊軟體騷擾；至於報導提到許藍方到健身房打卡宣示主權，她本人澄清「單純是拍攝團隊需要健身房場景」；會送精油給康先生，則是因康先生長期有睡眠問題，「我常調精油給周圍朋友，並非只有他一個人。」

涉入風波的康醫師8月11日下午也在臉書粉專發出聲明，表示「去年九月底至十一月與許小姐發生外遇之行為，我已深刻反省」，並否認自己騷擾許藍方，且憂鬱症已康復。

許藍方8月11日再度發文，稱康醫師直到7月22日都持續更換電話及通訊軟體和名稱傳遞訊息給她，康醫師描述上時鐘酒店之人也並非許藍方，針對不實指控將會提告追求法律責任。

許藍方驚傳不倫戀的消息，創近半年網路聲量高峰。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/02/11-2021/08/10 上午11時））

許藍方位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第95名。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/02/11-2021/08/10 上午11時））

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】