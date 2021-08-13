網傳九把刀岳母接種疫苗後主動脈剝離致死　台醫生拆解背後迷思

台灣作家作家九把刀的岳母打完AZ疫苗後4天不適，出現背部至頸部劇烈抽痛，合併嘔吐症狀，送醫後依然無法挽回一命。台灣法醫高大成認為，這是主動脈剝離，但不排除疫苗過敏反應催化，讓體內的隱形炸彈動脈瘤爆炸。但當地專業醫師王宗道卻不這麼認為，因為其岳母的病症，與典型主動脈剝離症狀有落差，若依生前健檢數字來看，膽固醇過高較有可能引發心血管動脈阻塞。



打新冠疫苗會引發主動脈剝離？台醫王宗道卻不是這樣看…（點圖放大看他怎樣說👇👇👇）

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九把刀日前在社交平台轉述，岳母疑接種AZ疫苗後死亡當日情形，她在通訊軟體裡寫下，AZ的副作用好恐怖，不僅影響食慾，背部蔓延頸部的劇烈疼痛，導致嘔吐，且吐完休息一下症狀又持續。最後她被發現倒臥在沙發，失去呼吸。

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九把刀的岳母年僅五十七歲，生前健康檢查結果，膽固醇329mg/dl ，低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl 。不過，除膽固醇超標外，其他數值均正常，遺體目前已送司法解剖，高大成推測，100%是由主動脈剝離引起。

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但台大醫院心血管中心主治醫師兼科主任王宗道卻不這麼認為，他說，典型主動脈剝離症狀是劇烈的胸痛，短時間飆高的血壓讓血管瞬間撕裂，隨著血管內膜順著血流剝離，疼痛也會由前胸移到背部上方，然後移到背部下方。有患者形容，該症宛如瞬間遭電擊，像「閃電一閃而逝」

引發主動脈剝離的主因，王宗道說，第一、主動脈剝離與高血壓有關，瞬間有極大壓力將血管衝裂，其次，馬凡氏症候群患者，其身體的組成比較脆弱，先天結締組織有異樣，病人通常高高瘦瘦，手指頭很長；再來是動脈瘤患者，因血管慢慢膨脹變得脆弱，若主動脈瘤超過五公分，一定要手術處理。

另ＡＺ疫苗過敏反應催化，恐讓體內的動脈瘤破裂造成剝離風險？王宗道說，動脈瘤變大是一個慢速過程，生成時間需以月、年計算，疫苗過敏反應時間過短，動脈瘤不太可能快速成長；而血壓瞬間飆高是主動脈剝離成因之一，也不排除民眾在接種疫苗後不適，升高血壓導致剝離的極少數可能。

九把刀岳母膽固醇相關數值較高，他表示，正常標準應為膽固醇不超過280mg/dl 、低密度脂蛋白膽固醇應在190mg/dl以下，否則將引起心血管動脈阻塞相關疾病。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】