消委會丨31款果乾全屬高糖　3款含逾10種除害劑　1文看清5星之選

為了食得健康，不少人會以生果或乾果作為零食，但一不小心隨時墮入高糖陷阱！消委會出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上6類共31款包裝水果乾，發現全部均屬「高糖」食物，其中售22.9元的迪士尼Disney提子乾檢出糖分高於包裝上標示的糖分含量逾19倍。另外14款果乾樣本驗出至少3款除害劑，當中更有3款含逾10款除害劑，即睇6類果乾中的最高分之選！



消委會出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上6類共31款包裝水果乾，發現全部均屬「高糖」食物。（消委會圖片）

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消委會測試了市面上6類果乾，包括杏脯、藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、提子乾及士多啤梨乾，合共31款產品。6款果乾中以提子乾的糖分含量最高，每100克產品平均含57.4克糖，其中售22.9元的迪士尼Disney提子乾標示糖含量為3.7克，但驗出糖分卻為75.1克，相距逾19倍。

按圖看消委會5星果乾之選▼▼▼

（杏脯及士多啤梨乾均無樣本獲5星，圖表以最高分1款代替）



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杏脯的糖分為6類果乾中最低，每100克的平均含量為35.8克，不過Biomen的杏脯驗出糖分為46.2克，與標籤標示糖分10.8克相差約3.3倍。芒果乾方面，綠日堂Green Sun Garden芒果乾標示糖分為10克，測驗結果卻驗出62克，相距5.2倍，亦是4款芒果乾中最高糖。

連同驗出糖含量與標示糖含量相差1.6倍的鯉魚門紹香園士多啤梨乾，4款產品的實際糖含量與標示值相差超出香港《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限，消委會已交予食物安全中心跟進。

4款樣本實際糖分含量與標示值相差超出《技術指引》要求▼▼▼



測試結果又發現，31款樣本中有21款檢出除害劑，當中近7成或14個樣本檢出多於1種除害劑，4款更檢出至少10種或以上的除害劑，包括Kirkland Signature的藍莓乾、馬莎Marks & Spencer的提子乾、瑪莉安妮Mariani的提子乾，以及妹嘜Sun-maid的提子乾。

是次測試以過半數有標示食用分量的樣本所使用的食用分量，即40克作為每食用分量。以每食用分量計算，食用1份「鯉魚門紹香園」士多啤梨乾所攝入的糖分最高，為31.5克。若以每1克糖提供4千卡能量計算，40克樣本的糖分含量提供126千卡能量；如1個60公斤重的成人以每小時3公里的速度步行每1公里可消耗約70千卡，他需步行1.8公里（約36分鐘）以消耗1份水果乾的糖分所提供的能量。

消委會提醒，水果乾經脫水後果糖會濃縮，糖分含量比例較高，不宜過量進食。（消委會圖片）

消委會提醒，製作過程中水果部分營養素如維他命和抗氧化物或會流失，因此不能完全取代新鮮水果，而且水果乾經脫水後果糖會濃縮，糖分含量比例較高，不宜過量進食，建議消費者盡量選擇小包的產品，或把一大包水果乾分拆成小包，以控制食用分量，避免一次吃過量的水果乾。

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