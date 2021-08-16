【唐綺陽每周星座運程】白羊事業獲貴人相助　人馬霸道抱得愛人歸

【唐綺陽星座運勢週報8/16-8/22】太陽獅子衝刺，重視自尊心的維護，應多給予誇獎鼓勵，傳遞正面能量，關注接班人、小孩、演藝圈等話題，大環境處於紛擾狀態，敵我陣營、壁壘分明，易為生存感到焦慮，進而想要強化自身。金星進天秤，嘉惠金牛座與天秤座，以往的困局有新的可能展開。天王星逆行，感受過去理財的成果，懷舊氛圍濃厚，記取過去的教訓並修正錯誤。



重要星象：太陽獅子衝刺，金星進天秤，天王星逆行

工作注意：白羊、獅子、處女、天秤

白羊：有年長型或女性貴人

獅子：適合獨自進行，避免摻和他人要求

處女：展現強勢的一面，以杜絕麻煩

天秤：與員工有關的事情，須衡量利弊

同場加映：12星座│慣性已讀不回星座Top 3 天秤過份圓滑、這位有拖延症（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：雙子、巨蟹、人馬、山羊

雙子：聰明伶俐反應快，因而收穫桃花

巨蟹：再多觀察一下，了解對方的背景

人馬：強勢一些，能讓事情順利前進

山羊：好好做自己，反能散發魅力

同場加映：12星座婚後變怨婦Top3 天蠍易走極端、這位意外多負能量（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 8

財運注意：金牛、天蠍

金牛：錢財狀況穩妥，可再固執一點

天蠍：在變數之中，靈活理財爭取機會

同場加映：盂蘭節鬼門開5大星座財運有高潮！金牛旺到鬼門閂 白羊發大財（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 7

健康注意：水瓶、雙魚

水瓶：當心老毛病復發，壞習慣要改進

雙魚：天氣多變注意保暖，預防傳染疾病

同場加映：十二星座愛情｜容忍另一半出軌嘅5個星座 雙子被綠仲會暗暗竊喜（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 15

同場加映：十二星座想分手有咩徵兆？巨蟹座突變憂鬱小生 水瓶座開始玩失蹤（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 26

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】