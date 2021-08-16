乳房爛掉流血卻諱疾忌醫　老婦胸發臭驚動女兒逼求診　背後有洋蔥

台灣外科名醫江坤俊14在臉書分享賺人熱淚的文章，一名老婦人左邊乳房爛掉，不時流出鮮血，女兒聞到異味逼問下才得知，趕緊帶著她就醫，在門診中陳述症狀時越講越氣，但身邊的老母親臉上始終帶著一抹淡淡的微笑、全程不發一語，看到這一幕，江坤俊全懂了，轉頭向女兒說1句話，讓5.4萬名網友全紅了眼眶。



被譽為全台最暖醫師江坤俊，日前分享一名快80歲婦人由女兒陪診來就醫的故事，問診時發現她左乳有顆快10公分「有一半爛掉」的腫瘤，且不時有血從腐爛處流出，他驚問女兒，「你不知道她（媽媽）胸部長了一顆嗎？你們沒住在一起嗎？」女子回應，「有，只是她都沒講，是我們聞到味道，逼問她才說的」。

老婦乳房爛掉發臭幔逼求診時卻只「一直微笑」，背後洋蔥惹網民爆喊：太感動了…（點圖放大瀏覽江坤俊賺人熱淚的文章👇👇👇）

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江坤俊表示，患者的女兒越講越氣，看得出來她對媽媽的關心。他下秒轉頭望向婦人，正想問她為何不告訴家人，只見她一直微笑，「我想我知道她為什麼這樣做了，我轉頭跟女兒說『她們這一輩的女性都這樣，就怕給兒孫添麻煩，自己再苦都能夠忍，不要怪她了』。」婦人臉上仍掛著微笑，讓他想起過世的奶奶，「一輩子辛苦為家人卻沒享受過的老人家…」。

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隨後江坤俊進手術室替婦人切片，一進開刀房，就見她舉手熱情打招呼，還很大聲地說，「江醫師，謝謝你的幫忙」，讓他的心瞬間暖了起來，「我走近她，靠著她的耳朵說『不行只有這樣哦，等妳好了妳再好好謝謝我』。」聽完後，婦人又開始笑了，成為他眼前最美的一幕。

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充滿洋蔥的PO文不到2天，已湧入5.4萬人按讚留言，「每次看到這種情況總是眼眶含淚又心酸，老一輩的人都很保守」、「看到江醫師為病人醫治，關心溫暖的話語讓生病不好的心情一掃而空『視病如親』最好的印證」、「看完眼眶泛淚了，江醫師不只是名醫更是良醫」、「一次醫了兩個人」、「奇怪！從您口中說出安慰鼓勵的話，總是那麽親近感人！ 看了有洋蔥」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】