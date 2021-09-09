疫苗抽獎結果｜信和凱滙、會展、永安4輪公布｜附領獎方法＋期限

【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎結果名單／信和抽獎／登記連結／懶人包／新鴻基／香港總商會／煤氣公司／恒基】商界紛紛推出大抽獎鼓勵巿民接種新冠疫苗，獎品包括千萬元觀塘凱匯單位、禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等。

本文集合各大抽獎已得出結果的獲獎名單讓大家核對，那就不怕會錯過中獎了。



各疫苗抽獎登記連結請按此：打疫苗抽獎登記連結、截止日期不斷更新｜總商會、新鴻基、豪宅｜附提高中獎機會方法

【9月9日更新】信和千萬元觀塘凱匯單位抽獎結果公布、永安百貨大抽獎第4輪得獎名單公布、會展開心大抽獎抽獎、SASA莎莎第6期得獎名單、希慎第三輪得獎名單、恒基足金第5輪得獎名單、總商會第4輪得獎名單、SASA莎莎第5期、媒氣公司第三期抽獎結果、希慎第二輪、中華廠商會$100萬簽賬額大抽獎得獎者，另包括新地會第一期、新鴻基8月12日至8月19日、聯合出版抽獎得獎名單。

信和千萬元觀塘凱匯單位抽獎



信和黃廷方慈善基金及華人置業集團推出打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，今日（9月8日）公布結果，終極大獎得獎者身份證號號頭4位數字是Z710，電話號碼尾4位是0215。

至於二獎$10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額得獎名單，可看下圖▼▼▼

觀塘凱匯單位環境及間隔▼▼▼

所有得獎者會於抽獎日起計10日內，以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。

得獎者不可授權其他人領取獎品，而領取獎品時，須向主辦單位出示香港身份證正本及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本及/或電子紀錄，並須提供書面同意以向政府核實相關接種疫苗的紀錄。

另外，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費將全數由贊助單位支付。

信和千萬元觀塘凱匯單位抽獎網站請按此

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永安百貨180萬元禮券大抽獎



永安百貨共舉行14次大抽獎，第4輪抽獎結果已經公布。

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永安百貨大抽獎最新第4輪得獎名單▼▼▼

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永安百貨大抽獎第3輪得獎名單▼▼▼

第2輪得獎名單▼▼▼

首輪得獎名單▼▼▼

得獎者須於得獎結果公布後3個月內親自領取獎品，如未有於領獎期內領取獎品，即被視為放棄該獎品及喪失得獎資格。得獎者領獎時須出示中獎機印發票正本、中獎抽獎券顧客存根、香港身份證正本、疫苗接種紀錄正本或電子紀錄，並須向永安百貨有限公司提供書面同意以向政府核實疫苗接種紀錄。

永安百貨大抽獎得獎名單詳情請按此

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會展開心大抽獎



會展開心大抽獎今日（9月9日）舉行抽獎，得獎名單將於抽獎完成後三個工作天內公布。

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得獎者須在2021年9月指定日子及時間內，親臨香港會議展覽中心行政中心領獎。得獎者將獲通知詳細安排。領獎時必須出示得獎者香港身份證正本、獲獎通知電郵，及相關疫苗接種證明，以供工作人員核實獲獎資格。

會展開心大抽獎網站請按此

SASA莎莎$100萬元現金券抽獎



SASA莎莎會舉行10次抽獎，分別在8月2日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月27日、10月4日舉行，目前已舉行六輪抽獎。

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即睇SASA莎莎抽獎最新第6輪得獎名單▼▼▼

再看SASA莎莎抽獎前5輪得獎名單▼▼▼

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得獎者會於每次抽獎日起計7天內，透過WhatsApp或短訊方式獲個別通知，並必須於收到通知日起計1個月內親自領取獎品；未能於指定時間內領取獎品，將被取消獲獎。

SASA莎莎抽獎得獎名單詳情請按此

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稻苗學會海參花膠鮑魚盆菜、餐飲現金劵大抽獎



稻苗學會舉行接種疫苗抽獎，獎品包括大獎6人海參花膠鮑魚盆菜、二獎稻苗學會會員食肆餐飲消費劵組合、三獎金牌蠔皇至尊鮑魚拼花膠560克、四獎紅燒元貝至尊鮑魚560克、五獎Drip Coffee Set、六獎掛耳滴漏咖啡（深度烘焙）4 盒，以及七獎香港情懷港式西冷紅茶掛耳濾包＋黑白淡奶12杯裝套裝。

抽獎得獎名單如下▼▼▼

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得獎者會獲個別通知，領獎時須出示針卡或電子針卡核實，及提供相關消費收據正本核實。

恒基足金大抽獎



恒基足金大抽獎有6次抽獎活動，於2021年6月21日至2021年9月20日進行，目前已進行第5輪抽獎。

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即睇恒基足金抽獎最新第5輪得獎名單▼▼▼

再看恒基足金抽獎之前4輪得獎名單▼▼▼

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每一名得獎者均會於抽獎日期起計5天內，以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知，必須於發出的通知起計14日內在指定場地親自領取獎品；如任何得獎者未有於上述領獎日期內領取相關獎品，即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格。

各獎品領獎日期、領獎中心位置＋開放時間▼▼▼

恒基足金抽獎得獎名單詳情請按此

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總商會抽Benz、港鐵全年車票



總商會共舉行7輪抽獎，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日進行，目前已公布第4輪抽獎結果，獎品包括太古地產購物禮券（每份價值10,000元）。

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9月2日總商會抽獎第4輪得獎名單▼▼▼

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8月19日總商會抽獎第3輪得獎名單▼▼▼

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8月5日總商會抽獎第2輪得獎名單▼▼▼

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未被抽中的參加者將自動進入下一輪抽獎，毋須重新登記，第5輪抽獎將於9月2日進行。得獎者須在其中獎的該輪抽獎後12天內，於指定時間及地點親身領取獎品，並出示由總商會發出的短訊通知、香港身份證正本、2019冠狀病毒病疫苗接種紙本紀錄正本及／或政府「醫健通eHealth」手機程式或「智方便」應用程式內的紀錄；若未能出示，獎品會被沒收。

得獎者亦須簽署一份書面同意書，同意總商會向香港特區政府核實其疫苗接種紀錄。

總商會抽獎得獎名單詳情請按此

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媒氣公司$1萬電子購物禮券抽獎



媒氣公司會舉行5期抽獎，分別在8月3日、8月17日、8月31日、9月14日及9月28日公布。目前已公布了第三期。

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即睇媒氣公司抽獎得獎名單▼▼▼

最新第三輪得獎名單：

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第一輪得獎名單：

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第二輪得獎名單：

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上一輪沒中獎的已登記市民，將自動進入下一期抽獎。所有得獎者將透過短訊方式獲個別通知；如2021年12月31日或之前沒有到指定煤氣客戶中心領取，會被視作放棄領取獎品權利。

媒氣公司抽獎得獎名單詳情請按此

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中華廠商會$100萬簽賬額大抽獎＋終極大抽獎



中華廠商會舉行的$100萬簽賬額大抽獎，今日（8月30日）抽出得獎幸運兒。

即睇廠商會$100萬簽賬額大抽獎得獎者▼▼▼

除了$100萬簽賬額大抽獎，中華廠商會終極大抽獎亦正接受登記，同樣有機會獲得$100萬簽賬額，詳情如下：

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中華廠商會抽獎登記連結請按此

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新鴻基新地會日日有獎抽包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G及2000元餐飲現金券等



新鴻基新地會日日有獎抽抽獎期為8月16日至9月15日。

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即睇新地會第一期抽獎（8月16日至8月22日）得獎名單▼▼▼

得獎者須於短訊通知中的指定日期內親臨指定地點領獎。如未能於指定時間內親臨指定地點領獎，將視為自願放棄中獎資格。

新鴻基新地會日日有獎抽得獎名單詳情請按此

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新鴻基地產日日抽iPhone 12、Staycation



新鴻基抽獎期為2021年7月1日至8月31日，抽獎將於每個抽獎日下午1時30分抽出。

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即睇最新新鴻基8月12日至8月18日得獎名單▼▼▼

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得獎者須於短訊通知中的指定日期內親臨指定地點領獎，如未能於指定時間內親臨指定地點領獎，將視為自願放棄中獎資格。

新鴻基得獎名單詳情請按此

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希慎集團「全民三重賞」送總值逾千萬元獎賞



希慎集團推出「全民三重賞」，送出總值逾1000萬元獎賞，共舉行8輪抽獎。

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得獎者將於每周二中午12時後以Lee Gardens手機應用程式內的推送通知獲取得獎通知，並可透過該手機應用程式內的「我的錢包」收取中獎獎品之電子換領券及／或利園區電子禮券。部份獎品將以禮券／換領信形式送出，參加者須於指定時間內到指定地點領取抽獎所得之禮品或在有效期內兌換獎品。

領獎時，須出示用作登記抽獎之正本機印消費單據連相符之電子貨幣付款存根正本，亦須出示香港身份證正本、衛生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本及／或電子紀錄，並須提供書面同意，容許希慎集團向政府核實接種疫苗紀錄。

希慎集團抽獎詳情請按此

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聯合出版集團200萬元書券抽獎



聯合出版集團將舉行兩期抽獎，首期得獎名單已於8月13日公布，第二期得獎名單會於9月15日公布。

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即睇聯合出版集團抽獎第一期得獎名單＋領獎日期▼▼▼

得獎者會在抽獎公布日起計10日內獲個別通知。如得獎者未能於上述領獎日期內到指定地點領取相關獎品，即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格。

領取獎品時，得獎者須親身到指定地點領獎，並出示手機得獎短訊通知、香港身份證正本、衛生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。

聯合出版集團得獎名單詳情請按此

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