盂蘭節丨對迷信上司咁樣做　打工仔被鬧犯禁忌　可1星期WFH當賺咗

【鬼節／傳統習俗／七月十四 / 農曆7月 / 禁忌 / 風水】正值盂蘭節「鬼月」，無論出入或說話也有不少禁忌。有打工仔早前發文，指在公司見到上司時打算打招呼，從後拍了膊頭1下即惹起對方大怒，狠斥他犯了農曆七月的禁忌，「懲罰」他在家工作直至下星期一。打工仔對上司無故動怒感不解，但坦言「咁樣可以WFH成個禮拜都幾舒服」。



打工仔意外拍了迷信上司膊頭1下而被大罵，更被要求WFH整整一星期。（《大叔的愛》劇照）

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該名打工仔早前於香港討論區發文，表示自己並不迷信，但上司則相信風水命理，「係嗰啲每年都會搵風水佬上嚟睇下風水嘅人」。他指昨晨（16日）返回公司，從後見到上司時打算打招呼，沒料對方「叫極都唔應」，於是便上前拍了上司肩膀1下，沒想到引起極大反應。

打工仔講述事發經過▼ ▼ ▼

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打工仔指，上司被拍膊頭後大怒轉身，直斥：「拍拍拍！拍咩拍呀？我啲火俾你拍熄晒啦！知唔知而家係農曆七月呀？你𠵱家即刻同我返屋企，去到下星期一你先好返嚟office呀！」他事後無辜表示，平日上司雖然迷信，但沒有太多禁忌或規矩要求下屬遵守，自己打招呼亦是出於好意，「邊個叫佢唔應人啫」。

雖然因拍膊頭而被罵，但打工仔對上司的「懲罰」照單全收，直言「真係幾爽，原本仲諗緊食咩早餐好，一聽到即刻返去WFH就衝返屋企買埋個靚早餐食」。

打工仔沒想過因拍了上司膊頭1下而被罵，但對能WFH一星期感到開心，直言「真係幾爽」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民羨慕，表示樓主的懲罰是「好多人恨唔到」、「如果我有個咁另類嘅老細就好啦，可以WFH」、「下星期一返去再拍多次，可以WFH到七月關門，為自己為佢都係好事」。不過也有人認為，無論是否涉及迷信，樓主也不應隨意拍上司膊頭，「身體接觸，幾時都應該避免」、「你明知佢性格係咁，下次溝通就就住啦，雖然呢次好似結果冇咩，但係咁樣得罪老闆唔值得」。

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