3個月嬰兒「成面一粒粒」原來生性病　媽媽得知真相崩潰：是爸爸…

一名35歲台灣孕婦懷孕時不慎感染菜花，只好轉往醫院進行剖腹產，為了避免傳染，生產後遭到婆家隔離，身為母親卻連孩子的一面都見不到，豈料3個月大寶寶還是被感染，臉上長了菜花，追查之下凶手竟是爸爸，讓該名孕婦哭著向當地醫生求救。



性病孕婦產嬰後「沒有見過自己小孩」，一看驚見成臉一粒粒椰菜花……背後真相讓她崩潰了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：下體裂開生滿椰菜花！一除褲嚇呆醫生：似褶傘蜥… 拖延2周爛掉了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

相關圖輯：梅毒男賤價買腦癱女15年生9孩 半歲仔都染性病 網民轟：強姦犯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

台灣婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》分享遇過的個案，表明一名35歲孕婦在懷孕20幾週時長菜花，才會來大醫院看診，他當下也建議剖腹產，孩子不要從產到出來而感染，「如果小孩感染到肺部會很嚴重」。

因個案懷孕的關係，李偉浩先透過雷射、冷凍等手術切割菜花，因為藥膏有毒性並無法擦抹，經過長久治療一路到生產前都很順利，寶寶也都沒有感染跡象。李偉浩指出，寶寶滿月時，孕婦哭哭啼啼向他訴說還沒有見過自己小孩，因為婆家害怕寶寶被接觸感染，還自嘲自己就像「乳牛」一樣，把母乳擠出後讓婆家餵食。

孕婦為了孩子的健康也忍下相思之苦，豈料寶寶3個月大時臉上竟長一顆又一顆的物體，經皮膚科醫師判定是菜花，讓李偉浩也很震驚並急得疫調，才發現凶手是孩子爸爸，手上還有病毒疣。李偉浩指出，因孩子爸爸還是會接觸到媽媽，之後在幫寶寶餵奶時，手上的病毒間接傳染給孩子。

至於孩子如何治療菜花？李偉浩也透露，孩子只有3個月大，因藥膏具有毒性就不建議此種治療方式，便透過冷凍、雷射處理燒掉菜花，但個案年紀小也不適合打麻醉，手術過程中只能請大人抱著，最後手術才成功。

延伸閱讀：

女拜完紫南宮秒中頭獎！威力彩飆17.5億 香客湧入

【本文獲「TVBS」授權轉載。】