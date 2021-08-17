發展商交錯鎖匙　貴州男花$22萬「幫」鄰居裝修　鬧上法庭咁樣判

為新屋裝修本來應是「甜蜜的負擔」，但內地貴州省1名男子早前豪花近18萬人民幣（約22萬港元）為新居裝修，工程收尾之際才發現因為發展商交錯鎖匙，自己其實一直都在幫鄰居裝修。最後事件鬧上法庭，經過三方調解後，2名戶主同意交換單位，並由發展商向無故牽入此事的鄰居賠償3萬人民幣（約3.6萬港元）。



貴州1名男子今年1月起裝修新居，前後共花近18萬人民幣，臨完工時才發現裝修的是鄰居的家。（網上圖片）

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據內媒引述當地法院報道，貴州省遵義市1名況姓男子在今年1月，從發展商接手新居後，前後一共花了近18萬人民幣裝修，但在工程快將完結時，他卻獲通知指自己「收錯樓」。原來況男的王姓鄰居在1月時亦已收樓，惟沒有安排裝修，但於今年4月，王男卻收到電費通知單，理應無人居住的新居卻要用電。

王男趕到住所查看，才發現單位竟然在不知情的情況下裝修得七七八八，他與況男隨即向物業管理公司查詢，得知原來是發展商起初交樓時交錯鎖匙。鄰居王男後來要求況男將其單位恢復原貌，但對方也不捨自己的巨額裝修費付諸流水，於是堅持繼續裝修，最後三方對簿公堂。

據報在遵義市匯川法院的調解下，2名業主和發展商達成共識，況男與王男互換單位，雖然兩處住所的間隔、面積等相同，但王男認為其原有單位有更好的採光，發展商最終向他補償3萬人民幣（約3.6萬港元），王男亦申請撤控。

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同場加映：咁邪？對面樓天台驚現半圓「墳墓」 鄰居嚇壞急投訴 真相估唔到



貴州貴陽市早前有巿民驚見對面大廈的天台突然多了1個半圓型的土堆，於是他拿手機拍照希望看清些，當他拉開畫面一看，驚訝土堆像極墳墓，旁邊更疑似豎立了石碑，害他看得頭皮發麻，馬上向管理處投訴。管理處及後找上業主，發現天台上的「墳墓」並非內有骸骨，而是有特別用途，真相大白後令人哭笑不得。



貴州貴陽市有男子起床後驚見對面大廈天台突然多了1個圓型大土堆，外型極像墳墓，嚇得他立即投訴。（「微兔視頻」影片截圖）

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