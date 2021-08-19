陌生女子入屋擅自打掃廚房　婆婆墮推銷陷阱花$9600買100支清潔劑

長者接觸新資訊的渠道較少，容易成為騙徒的目標。內地1名八旬婆婆早前遇到陌生女子敲門，對方甫進門即為她清潔廚房，又將煮食爐頭及抽油煙機抹得乾乾淨淨，完成後便開始推銷清潔劑。婆婆被女子「出心出力」的誠意打動，一時上當便答應花費共7980元人民幣（約9600港元）買下100支清潔劑。直至兒子上門探訪問及事件，要求退款不果才懷疑被騙，只好報警處理。



內地1名八旬婆婆墮進推銷陷阱，自稱清潔劑推銷員的女子逕自為她打掃廚房，並說服她購入3箱清潔劑。（搜狐圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

內地傳媒報道，居於杭州的方姓婆婆已年屆八旬，月初她正在家休息時，1名陌生女子前來敲門，表示自己是清潔劑推銷員。當方婆婆開門後，女子未等她回答便拿起抹布開始打掃廚房，同時向她推銷清潔劑。女子表示正在「搞促銷」，原價168元人民幣（約202港元）1瓶的清潔劑現在只售90多元（約108港元），買兩箱更可為婆婆的廚房大清潔。

方婆婆還未及反應，女子便動手大掃除，並將爐頭及抽油煙機抹得乾乾淨淨。婆婆起初也感愕然，但看到女子落力幫忙，故被說服以5980元人民幣（約7190港元）購入兩箱清潔劑。

沒料很快又有另一女子到來，搬來共3箱清潔劑，熱情向方婆婆推銷，同時表示可提供優惠，「本來只有20瓶，現在給你40瓶」。婆婆一不小心便答應加碼購買1箱，合共以7980元人民幣（約9600港元）購入3箱共100支清潔劑。

當晚她回想事件才發現不妥，驚覺兩名女子沒有留下任何收據，只留下手機號碼和微信帳戶便離開。翌日早上，方婆婆立即致電推銷的女子要求退款，惟遭對方拒絕。

方婆婆被說服以7980元人民幣（約9600港元）購入3箱共100支清潔劑。（搜狐圖片）

方婆婆的兒子數天後回家探訪，發現屋內突然多了大批清潔劑即詢問事件詳情，得知來龍去脈後再次致電相關公司代為要求退款，更表明可為推銷員的清潔服務付相應價錢。不過公司職員卻以婆婆「選擇了套餐」為由，指打掃服務是商品的售後服務，需待公司討論3至5個工作天才能回覆能否退款。

兒子深信方婆婆已墮進推銷騙局，指對方以「帶節奏」的方式推銷，令長者於來不及思考的情況下消費。他事後向警方報案要求跟進，案件有待當地市場監管部門調查。

同場加映：雪櫃、廚房污糟到嘔 清潔達人出手執完似翻新 八旬夫婦感動到喊

有清潔達人上傳短片，指最近替1對老夫婦整理家中，只見雪櫃情況令人一看已作嘔，影片引來大批網民觀看。（「aurikatariina」TikTok影片截圖）

+ 1

同場加映：超實用收納法│網民分享3招雪櫃收納法 果菜肉這樣擺放絕不會亂



超實用收納法│網民分享3招雪櫃收納法 果菜肉這樣擺放絕不會亂

👇👇同場加映：專家教食物放雪櫃7個消毒步驟 👇👇