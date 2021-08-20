最天然抗疫神物！台研究稱綠茶可抑制新冠病毒　飲幾多杯先有效？

台灣最新研究發現，兒茶素能抑制新冠病毒複製、強化免疫機制，以及減少病毒對肺部的傷害、有效減緩新冠肺炎病徵，建議每天可以攝取兒茶素，用來預防新冠肺炎。



兒茶素可抑制新冠病毒複製

台灣師範大學研究團隊近期發表抑制新冠病毒活性最新研究成果，研究證實，從綠茶萃取的多酚兒茶素群，血中兒茶素濃度到達每毫升195微克（195 μg/ml）以上，相當於攝取兒茶素2.5公克，就能抑制冠狀病毒複製、強化免疫機制及改善急性肺損傷，此成果已刊登今年7國際知名期刊《抗氧化物》（Antioxidants）。

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台灣師範大學生命科學專業學院創院院長、特聘教授鄭劍廷指出，研究發現感染新冠肺炎的患者，會走向上調TLR-4介質炎症訊號，相似於細菌造成多重器官衰竭的敗血症途徑。

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研究團隊進一步利用脂多醣誘導模型，模擬冠狀病毒在白老鼠身上產生肺炎、肺損傷、免疫風暴與多器官衰竭等病癥，結果發現，服用兒茶素群能增加白老鼠免疫相關的CD8+ T細胞百分比，提升適應性免疫力、加強自噬機制等作用，減緩減緩新冠肺炎的病徵。

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另外，人體服用兒茶素群的數據也顯示，免疫作用相關的CD8+ T細胞，可維持4到5小時的高峰，50公斤成人每天攝取兒茶素2.5公克，可分為每次1.25公克使用2次，或每次0.83公克使用3次，血漿就可分別獲得239μg/ml及359μg/ml的兒茶素濃度，有效抑制新冠病毒的複製能力。

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喝幾杯綠茶有效？

鄭劍廷說明，兒茶素能抑制促成病毒複製及感染相關的「冠狀病毒複製酶」，可有效防止病毒持續複製與變種，雖然兒茶素可以靠喝綠茶攝取，但劑量恐怕不足以抑制新冠病毒；目前台灣市面上已有經衛福部食藥署核可的兒茶素保健食品，且多次用於實驗中，結果顯示抑制新冠病毒的效果良好，適合作為對抗新冠病毒的輔助治療食品。

論文第一作者、衛福部技監楊芝青認為，正值新冠肺炎流行期，國外也常傳接種過2劑新冠疫苗者，仍有確診病例，研究證實服用兒茶素可以增強免疫力及抵抗力，有效對抗新冠病毒。

共同作者之一、台灣海洋大學食品科學系主任吳彰哲也說，早期研究就已證實，兒茶素具有抗流感病毒的感染；此研究更發現，兒茶素具有抑制新冠病毒複製的能力，也能降低病毒造成的肺部發炎，減少病毒對肺部的傷害。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】