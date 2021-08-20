印度神童預言6度成真！疫情嚴峻經濟差　列4關鍵時間點衰到11月？

【印度神童預言2021／新冠肺炎／全球／經濟股市】新冠肺炎不斷出現變種病毒，其中多個病毒傳染力極強，除了令多國疫情擴敵的Delta病毒，另一波的Lambda病毒亦有興起之勢，令人憂慮肺炎疫情不知何時了。另一方面，全球股巿及經濟狀況動盪加劇，巿場憂慮中國政府加強產業監管影響經濟版塊大勢，股巿出現大幅波動。

被指成功預測爆發新冠肺炎而被稱為「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand），今年發表多段短片預測疫情及全球經濟走向，包括點名英美國家疫情會反彈；又指中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定安全；而疫苗不能杜絕疫情，更稱6月20日後世界會發生大事，明言「首先受影響的是新冠肺炎疫情，其次受影響的是經濟或股票巿場狀況」。

在變種病毒肆、經濟劇變、中國出現疫情及水災、阿富汗因美軍撤走出現亂象、各國研究需補打疫苗等狀況下，有人指阿南德已是第6度預言說中世局，而他早於今年6月16日發布的影片中，直指6月20日只是新開始，稱直至11月21日前，許多國家都會迎來下一波疫情，而9月到11月會更加糟糕。而阿南德於7月18日發布另一段影片，預言第三波疫情4個關鍵時間點，更指出2022年這個月會是最嚴峻時期。



一架從阿富汗首都喀布爾起飛的美軍C-17運輸機內擠滿640名難民的照片於網上流傳。（Reuters）

即睇印度神童預言疫情崩壞4個關鍵時間點▼▼▼

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印度神童之前的預言中，亦講述了經濟股市，更表明要注意經濟股市震盪2個關鍵時間點…到2023年這個月才好轉▼▼▼

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印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

另外，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。