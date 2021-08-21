美女健身網紅接種疫苗現致命副作用　台醫警告恐終生復發被逼轉行

台灣健身網紅「筋肉媽媽」施打AZ疫苗後48小時出現高燒、頭痛及畏寒等副作用，第3天開始心跳比平常快將近1倍，經檢查為血栓「靜脈栓塞」、「肺栓塞」，被台灣醫生警告這輩子都有可能再復發靜脈栓塞，讓身為健身教練的她崩潰說「真的是命運逼我轉行嗎？」



筋肉媽媽在IG表示，她於6日施打AZ疫苗，接種後48小時高燒、頭痛及畏寒，第3天開始感到身體異常，心律高到90bpm（一分鐘跳到90次以上），比平常快將近1倍，合併頭痛，頸後緊繃，嚇得她接種第4天趕緊就診，施打1週經檢查確認栓塞指數偏高。

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筋肉媽媽直言難受想哭，因為當地醫生向她警告，「一旦曾經靜脈栓塞，這輩子都可能復發」，只能先吃藥治療，療程為3至6個月，但吃藥也會帶來副作用，包括身體出血可能性增加，月經血量變多，或者身體其他器官有出血的可能。

此外，台醫也推測筋肉媽媽的栓塞出現在下肢靜脈，隨後快速出現在肺部。筋肉媽媽無奈說，難怪她施打疫苗後肚子痛，因為腸腔靜脈也是可能有被塞住。

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身為健身講師、教練的她，運動不僅是她的興趣更是職業，但也因為血栓關係，被台醫建議不要運動，讓她一度崩潰說「真的是命運逼我轉行嗎？」，也讓她體會到人生太難預料到何時會轉彎。

也因為筋肉媽媽血栓狀況嚴重，台醫也建議在身體康復前，不要再施打第二劑疫苗。筋肉媽媽無奈說，雖然不能證明是因為疫苗而導致栓塞病況，「但是這個時間點，能不這麼聯想嗎？」她只能安慰自己疫苗幫她發現有靜脈栓塞問題，內心才能好過一點。至於尚未證實與疫苗施打相關，有待檢驗進一步釐清。

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