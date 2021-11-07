15歲韓女生被殺全裸棄屍　指甲腳甲塗紅　兇手是性無能？│韓懸案

【紅色指甲油殺人案／嚴泫雅／火星生活／韓國懸案】殺人犯的心理令人難以猜透，一些懸而未破的謀殺案，兇手殺人後逍遙法外，只能憑屍體狀態及現有證據推測當中內情。2003年韓國發現轟動全國的「紅色指甲油殺人案」，說的當然不是指甲油會殺人，而是被殺的15歲女學生的指甲及腳趾甲竟離奇被塗紅！

該名女生在回家途中失蹤，警方在案發後3個多月尋回裸屍，雖然女生上半身嚴重腐爛，但清楚可見其手指甲及腳趾甲被塗紅，有機會是指甲油，亦有可能是油漆。警方分析後，不排除兇徒是性無能，犯案後為死者塗上，藉此獲得性快感，案件至今仍未偵破，警方繼續追查兇手下落及犯案動機。



15歲女生的遺體上半身嚴重腐爛，但其手指甲及腳趾甲被塗紅。（韓國SBS《想知道真相》截圖）

失蹤前稱會抄小路回家

15歲遇害女生嚴泫雅生前與父母住在京畿道抱川市蘇屹邑松隅里，該市以米酒聞名，雖然不算得上是大城市，但大部分居民都是現役或退役軍人及其家屬，泫雅父親當時亦是從軍，所以市內治安非常好，並沒有發生過嚴重大案，犯罪率相對低。

泫雅當時在東南中學就讀2年級，由於校規及其家規極嚴，她本人並無搽指甲油的習慣，而即使出外玩耍，都會預早通知母親詳情，甚至會致電報告行蹤，案發於2003年11月5日，泫雅放學後與4名同學到姓趙同學的家玩耍，她於傍晚約6時啟程返家，由於已超過和母親約定回家時間，所以她致電給母親，表示會抄小路，相信很快就回到家。

15歲女學生嚴泫雅於2003年失蹤後證實遇害，案件仍在調查中。（網上圖片）

腐爛赤裸棄排水管道

但至晚上9時，泫雅尚未回家，手機亦無人接聽，嚴媽媽隨即報警。由於現場一帶沒有閉路電視，亦沒有其他線索或報告，所以案件陷入膠着狀態。直至泫雅失蹤第24天，即是11月28日，警方在京畿道議政府市民樂洞一帶發現泫雅的書包、襪子、校服領帶、手套、筆記等物品，現場距離泫雅的家大約7.4公里。警方遂加緊追查，但未能有突破進展。直至12月22日，警方再在京畿道議政府市民樂洞道路公社附近的垃圾堆最上面，發現泫雅的手機及運動鞋，如此棄置失蹤者的物品，當局懷疑兇徒是在故意戲弄警方。

案件豪毫無寸進，至翌年2月3日，抱川警察署擴大調查專案組，同時按照嚴爸爸的協助要求，動員士兵一起尋人；但5天後、即是2月8日上午約9時，抱川市蘇屹邑二東橋里的一個排水管道里發現一具赤裸女屍，經家屬辨識及DNA檢測後，證實死者就是嚴泫雅，當日是她失蹤第96天，而發現屍體的位置距離首次發現遺物的地點相距僅約2公里，距離泫雅寓所約6公里。

屍體嚴重腐爛未能尋獲性侵證據

泫雅的屍體上半身嚴重腐爛，但下半身卻非常乾凈，沒有發現特別外傷，亦沒有用手或用繩勒頸痕迹，雖然推斷泫雅遭受性暴力後被殺害，但驗屍結果並未檢驗到精液，亦沒有強姦痕迹，由於上半身腐爛，無法進行進一步屍檢，無法確定真正死因。最詭異的是，屍體的手指甲及腳趾甲被塗紅，而且曾被修剪過，但塗油的方式卻非常粗糙，相信並非由泫雅自己塗上，動手者亦非懂美甲，警方亦不排除紅油是泫雅被殺害被塗上的。

神秘紅油並非指甲油

警方查案時，留意到藏屍的排水管前方有一個29寸的電視機包裝盒，同時亦有農具，相信兇手用盒掩蓋管口，於是展開調查。可是，其後證實該電視盒是從南楊州市一間電子產品代理店發送的物品，是送貨員偶然將盒棄置於現場；農具主人則指是數月前丟棄的物品，換言之，2項證物都與兇案無關。警方分析兇手是為了綁架泫雅及遺棄屍體，極有可能駕駛車輛，人員對經過排水道附近的車輛進行調查，但沒有找到任何疑犯。

警方循犯罪心理學方向分析追查，專家指泫雅手指甲及腳趾甲雖然被塗紅，但使用的並非真正的指甲油，警方當時調查了60多種指甲油，但發現成分與屍體上的紅油並不一致，懷疑有可能是油漆之類，不排除犯人是陶醉於特定性慾的性變態患者，加上泫雅遭到強姦的可能性很低，認為犯人極有可能無法進行性行為。警方搜集到的證物，除了校服領帶外，泫雅失蹤時穿着的校服、內衣、絲襪均未尋獲，分析指可能是兇手殺人後，將以上物件當作紀念品帶走，不排除以便日後自慰時使用。

死者的裸屍被藏在排水管內，大批警員事後到場調查。（網上圖片）

另外，案發當晚約6時20分，泫雅手機的電池被強行分離，令到通訊公司無法接收手機位置，當年只有通訊公司技術員才知道箇中資訊，故兇手有可能是精通通訊技術的人員，亦有機會事先經過周密計劃才行事。而泫雅與同學道別後，她為了盡快回家而抄小路，該條捷徑只有住在附近的居民才知道，故兇手亦可能是熟悉現場環境。

家屬舉行冥婚讓死者有歸宿

綜合一連串線索，警方相信兇手可能熟悉現場環境及精心策劃後犯案，甚至有機會是變態性慾者。2004年2月13日，家屬為泫雅舉行葬禮，學校亦向她授予名譽畢業證，同年10月16日，負責調查案件的47歲姓尹調查班長，因無法抵受調查壓力而自殺，遺書上向死者家屬道歉。

泫雅死亡2年後，其父母為她舉行一場冥婚，對象是從軍期間死亡的洪益善，全因當年泫雅失蹤後，其父母發放失蹤傳單，失去兒子的洪益善媽媽積極提供幫助，從而兩家變得熟絡，雙方都希望子女過身後有歸宿，因而為他們舉辦冥婚。

女子自稱遭懷疑兇徒緝綁架

到了2019年，韓國SBS電視台節目《想知道真相》製作組嘗試尋找案件線索，一名住在外地的女受訪者聲稱，當年某個星期五來到抱川，其後離開時行經歸家的路口，一輛白色房車竟跟隨着她的步速行駛，司機甚至以威逼態度叫她搭順風車。女子被迫上車後，司機一度詢問其年齡，到達目的地卻沒有停車，反而繼續載着她繼續行駛，又自稱未婚，要求她一起前往消遣，嚇到女子企圖打開車門跳車，司機見狀才肯停車讓她離開，該車亦掉頭離開。

女受訪者表示當時感到很害怕，所以不敢馬上報警，一周後見到泫雅失蹤報道，認為當日綁架自己的司機就是兇手。經過電視台安排的催眠後，女受訪者回憶數項線索，包括涉案司機指甲塗上透明指甲油，但是否真的是同一人則有待調查。案件至今仍懸而未破，而且不時被網民重提，大家都期望能早日破案。不要讓兇手逍遙法外。



(綜合)

同場加映：井之頭公園分屍案│殘肢分散垃圾桶 兇手仿《真女神轉生》犯案？

日本東京90年代曾發生殘忍的「井之頭公園分屍事件」，事發於1994年4月23日凌晨，著名賞櫻地點井之頭公園，有清潔工在園內7個垃圾桶均藏有殘肢，共分27袋。惟殘肢明顯不齊全，僅重約20kg，能確定身份的關鍵頭顱及胸腔等不知去向。殘肢被發現時已做放血處理，手部被削去指紋，表面沒有遺留任何指紋或纖維，行兇手法極其專業。



👇👇👇點圖了解井之頭公園碎屍案疑點👇👇👇

+ 10

警方其後經DNA鑑定，確認死者是年約35歲建築師川村誠一，他在遇害前兩天晚上，即4月21日，和前上司、同事在JR高田馬場車站附近喝酒後不見蹤影。

有指指兇手是模仿角色扮演遊戲《真·女神轉生》場景，遊戲開篇背景設定在東京「199X年」，玩家為一名高中學生，發夢見到在家附近的井之頭公園發生碎屍案。死者被當作惡魔祭品殺死後，分屍棄置於公園各處。當玩家醒來，發現公園果然被封鎖，警察正在調查案情。

另外，有人認為川村被殺或是「邪教儀式」的說法，矛頭直指當時盛行的「奧姆真理教」；另有男子表示川村實則是捲入了一宗間諜案，形容後者只是無辜被錯殺。

👇👇👇按圖了解川村被殺的另外兩大說法👇👇👇

+ 14

井之頭公園碎屍案在當時日本成為「謎之事件」，兇手了無痕跡的「完全犯罪」（完美犯罪）震驚社會。儘管死者家人不只一次公開懇求兇手歸還遺體，卻還是沒有任何消息。至2009年4月23日，案件過了法定追訴時效15年，死者家屬只能看着案件成為懸案。無獨有偶的是，據稱井之頭公園之後垃圾桶大幅減少，未知是否與此案有關。

專門講解懸案的YouTuber「小烏」曾分享這宗血案，透露背後可能涉及某些神秘事件。