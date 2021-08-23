【唐綺陽每周星座運程】白羊小心墮入孽緣　巨蟹事業迎來大翻轉

【唐綺陽星座運勢週報8/23-8/29】太陽進處女，職場議題成為生活主旋律，著手建立SOP流程，展開職場上的變動。日、水、火皆在處女，想要動手收納、清潔周遭環境，以行動排解焦慮與不安，過去被隱藏的亂象或在角落看不見的議題，有機會被解放出來、浮上檯面，趁勢做出清理。
重要星象：太陽處女，日、水、火皆在處女。
工作注意：金牛、雙子、巨蟹、山羊
金牛：想做出表現，要靠自己爭取
雙子：頭過身就過，事情沒想像中可怕
巨蟹：職涯中有較大的轉變
山羊：審慎考慮改變路線的可能性
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桃花注意：白羊、獅子、天秤、水瓶
白羊：注意不當的誘惑，避免被捲入
獅子：有粉絲型桃花，自行斟酌是否接受
天秤：多一點細心，注意別踩到對方的線
水瓶：遇到金桃花，感到有點困擾
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財運注意：處女、天蠍
處女：錢財多有調度，忙於奔波
天蠍：理財關鍵時刻，應多查看帳務狀況
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健康注意：人馬、雙魚
人馬：有過勞傾向，休息養生刻不容緩
雙魚：抓緊機會多休息，好好補眠
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】