日本瘋傳1張小黑咪仆親照萌倒網民　醫院揭心痛真相：要被安樂死

由於動物身體構造的不同，在做出動作的瞬間，常常會形成不可思議的姿態。最近日本社群網站上，就有人分享一張貓咪圖片，吸引到許多網友的迴響。



根據日本媒體「grape」報導，福岡縣的一家動物醫院「スペイクリニック北九州」最近在官方twitter上分享照片，內容是一張不慎滑倒的小黑貓。在快門捕捉之下，完美拍出滑倒瞬間的速度感，畫面讓人相當噴飯。

院方：「將會面臨安樂死的處分…」點圖放大看日網瘋傳的小黑咪仆親照及更多牠的萌照👇👇👇

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院方表示，這隻黑貓其實生性有些膽小，會躲在箱子內，不斷確認周圍的動靜。不過他也提醒網友，表示這隻貓是送來醫院去勢的野貓，如果找不到飼主的話，將會面臨安樂死的處分，呼籲網友們如果有興趣，可以洽詢保健所進行認養。

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網友們紛紛表示「厲害了武鬥派喵」、「這傢伙是傑作啊」、「可能被感染迷因了」、「躍動感不是蓋的」、「拍的時機太好了吧」、「好可愛，好像漫畫」、「根本動畫化了」、「吉卜力沒有這樣的角色嗎」、「可惜我住太遠沒辦法領養」、「我早上摔下床也是這樣」、「這殘像太猛了」。

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