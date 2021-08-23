放假玩PS5即遭老婆痛斥：還是大學生？　人夫理智斷線呻後悔結婚

「如果重來一次真的不想結婚！」台灣一名人夫日前在討論區大呻婚後生活太委屈，慨嘆自己一直有幫忙煮飯、照顧孩子等，但在上周六（21日）早上，他在處理好日常家務後，打算拉下窗簾享受獨處的PS5時間，隨即被妻子抱怨，更指「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」，讓其內心突然失去理智，直言後悔當初結婚的決定。



台灣1名人夫日前發文，表示自己在假日一大早起床，做好所有家務便打算趁孩子醒來前打一會PS5，未料即被妻子責罵，讓他感到毫無自由。（Kerde Severin / Unsplash）

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該名人夫上周六（21日）在Dcard討論區發文，表示當天一大早起床後便收拾好洗碗機內的碗碟，摺好衣服，也為妻子泡好咖啡和叫早餐，打算「趁小孩還沒起床前享受一個禮拜裏為數不多的PS5時間」，於是拉下客廳的窗簾，以免電視反光。

不過，人夫此時卻聽到妻子的埋怨聲，表示「放假早上不打開窗簾搞那麼暗……還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」。人夫聽後「內心的理智線瞬間斷裂」，認為結婚後自己都做好丈夫和父親的角色，努力賺錢買屋，沒有讓妻子工作甚至花其一分一毫，也未曾讓妻子獨力照顧孩子，「煮飯的次數比妳多，家事也都有做，小孩功課也有看，沒性生活我買飛機杯也認了」。

該名人夫自言婚後一直有幫忙做家務，亦未曾讓妻子獨力照顧孩子，但當他想有些少個人空間時，卻立即被妻子阻止。（《暖男爸爸》劇照）

人夫不禁慨嘆自己連一丁點的獨處空間也沒有，「星期六的早上給我一點自由很委屈妳嗎？」，更直言假如自己還未結婚的話，便不用生妻子的悶氣。帖文一出即引來網民討論，不少人更留言稱「我好像看到我自己」，又建議人夫應試着與妻子溝通，「我覺得你們需要溝通，你不說她永遠不會知道」、「辛苦你了，或許該跟老婆聊聊？」。

對於部份網民勸離婚，人夫其後補充稱事發當天晚上便告訴了老婆其感受，形容對方雖然「小生氣」，但也主動退一步，翌日便帶孩子回娘家一趟，讓他能玩一會遊戲。他續稱，其實妻子並非有公主病，自己亦感謝對方付出，強調不會考慮離婚，反而希望兩夫妻能互相扶持，「婚姻的經營不容易，但也因為這樣才顯得婚姻的價值更加可貴，希望不要再這樣輕易地把離婚說出口」。

（Dcard）

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