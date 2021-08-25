與死黨愛上同一女生　台男慘被好友出賣裸照　結局比悲傷更悲傷

被最好的朋友出賣，定必會在心靈留下難以磨滅的傷口！有台男早前於討論區發文，指與要好的朋友喜歡上同1名女生，大家說好要公平競爭，無論誰成功也不能有怨言。沒想到好友竟「出茅招」，某次某次貪玩裸體騎電單車時，對方暗裏偷拍了樓主的裸照給女生看，令女方對他的好感直接跌至谷底。最終女生成為了好友的女友，而更慘的是，其裸照竟被上載到交友軟體上，樓主非但痛失友情愛情，更因事件氣得直指「氣到吐血」。



台男與好友愛上同1名女生，說好要公平競爭，沒料對方卻出賣他的「裸照」，令女生對他好感大減。（《男朋友女朋友》劇照）

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該名台男於Dcard討論區以「因為一張照片害我失去青春」為題發文，講述痛失友誼及愛情的經歷。他指自己有1位自國中已認識的好朋友，即使高中及大學不同班，友誼亦一直能維持。沒想到2人於大學時參加同一學會時，卻像偶像劇般愛上同1名女生，當時他們說好要公平競爭，「誰贏誰輸都不能有怨言」。

樓主憶述有次與學會成員到小琉球遊玩，與好友晚上外出替眾人買宵夜時剛好遇上大雨，「因為住的地方沒有洗衣機加上沒帶雨衣，又是最後一天已經沒有衣服可以換了，我們當機立斷，把全身衣服都脫下來，裸體狂飆回去民宿」。他以為該次只是年少輕狂的經歷，「我知道裸體騎車本身當然是不對的行為，當時沒想那麼多」，但好友卻一時貪玩，在他不知情下偷拍了他的裸體騎車的照片。

台男自述被好友出賣的經過：

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後來2人追求心儀女生時，好友竟找出該張「裸照」與女方分享，女生看過後對樓主的好感即「直線往下滑」，其後更成為了好友的女友。起初他還不知為何突然被心儀女生討厭，一度失落地下載大堆交友程式「發洩」，沒料在其中一個程式驚見自己的裸體駕車照，「看到這個真的是直接氣到吐血，難怪那個女生後來一直說我很沒水準、很幼稚，說好要公平競爭，拍照沒種讓我知道，也沒經過我同意就放在交友軟體上」。

好友將台男旅行時裸體騎電單車的相片給心儀女生看，令女方對他的好感直接跌至谷底。（Dcard討論區圖片）

事件令他與好友的友誼不再，形容是「一件事看清一個人」，又氣得直指「往後40年的人生中，我不會再跟你有任何聯繫」。他又指事後沒有告訴該女生，其男友也是裸體駕車的一員，因自己已懶得再理對方的事，「或許我們當時是猴子沒錯，那女生眼光也沒好到哪裏去，我現在玩交友軟體玩得很自在，沒有想再管他們的意思」。

樓主因1張相片失去愛情和友誼，但未獲網民同情，不少人也認為他主脫光衣服被拍下是咎由自取。（《男朋友女朋友》劇照）

帖文引來網民討論，不少人也認為樓主脫光衣服被拍下是咎由自取，但憑1次經歷看清朋友也算好事，「一起做沒水準的事，但朋友只po你一人，過分了吧」、「你們都不是很有水準，只是剛好又被他智商壓制而已」、「公平競爭，你被抓到弱點了，他利用你的弱點，你輸了，夠公平」。

亦有人認為女友沒有選擇樓主與裸體照片根本無關，「真正對你有意思的女生，才不會一張照片就放棄，她沒那麼喜歡你」、「如果是我喜歡的男生裸體被拍我興奮都來不及了怎麼可能會遠離？一定是那個女生沒喜歡過你啦」。

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