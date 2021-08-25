港女$1000請私人司機接返放工　去齊觀塘荃灣沙田　離地價有得解

每日返工的生活令人累透，放工後還要逼港鐵巴士才能回家更是難受，相信不少打工仔都曾幻想有專屬的司機接送。網上流傳帖文，指有自稱新手文員的港女有意聘請私人司機，要求每周至少5天接送她及男友上下班，來回觀塘、荃灣及沙田，然而預算卻只有每月1000元。不少網民看過帖文直斥港女過分，批評其預算「連油錢都唔夠」，但有網民則發現價錢「超離地」的真相。



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民於香港討論區以「有港女咁樣要人：」為題發文，轉貼1則招聘啟示，內容為1名自稱新手文員的港女希望聘請「私人兼職司機」，接送她及男友上下班。港女表明她沒有座駕，故要求司機「自己要有車」，並要有3年或以上紀錄良好的駕駛經驗。▼▼▼

+ 1

相關招聘帖文一出即引來網民熱議，樓主狠批涉事港女要求過份，「乜考到車牌在港女眼中係咁低賤？唔知包唔包油錢同隧道錢，每日3小時連最低工資都無」，也有網民「曲線稱讚」港女，「呢條港女識計數，兩條友計埋重平過搭巴士」、「新手文員都想有私人司機，咁我咪應該有私人飛機」。

不過有眼利網民則發現，相關帖文實為舊文再傳，直指截圖多年前已於facebook及各大討論區流傳，「玩到爛晒喇，仲玩？轉貼出嚟嗰個先係笑話」。

翻查資料，該招聘帖文早於2009年已在Yahoo知識貼出，其後被分享至多個討論區，因此被網民批評為極度離地的1000元預算實為2009年的價錢，然而當年也有網民認為，每月1000元的價錢不合理，「時間成日唔定，佢自己無車，仲要畀1000蚊傻的嗎？唔計油費，落地行都傷車啦」、「拎部車送貨都唔只一千蚊一個月啦」。

同場加映：港媽$200請私人司機 接送國際學校兒子來回大埔何文田 被批寒酸

+ 2

同場加映：1間建築公司今年初聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗、懂得兩文三語及熟悉本港道路等，要求多多但月薪僅為7000至9000元，而且獲聘者每周更需上班6日、每日6小時。不少網民批評涉事公司的聘請條件刻薄，直指「人工仲低過做譚仔」，質疑會否有人求職。



+ 2

同場加映：九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」 日做6小時家務兼補習教琴

1則招聘告示早前在網上流傳，指有中產家庭誠徵1名「萬能EE（姨姨），除了日常家居清潔外，還要幫7歲兒子補習及教琴，「文武雙全」下做6小時僅得800元，而列出的應徵者條件更被網民狠批「離地」：「好少落山，唔知物價。」



「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼