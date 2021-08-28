閨密瞞另一半約男仔出街　港女被要求幫夾口供：唔太過到心理關口

好朋友有難，出手幫忙乃正常不過的事，但也要視乎事件的性質。1名女子日前在討論區發文，表示其好友過去隱瞞男朋友與另一男性出街，現在希望她能幫忙夾口供，一同瞞過其男友，並聲稱不會再見該名介入戀情的男子。惟樓主內心非常糾結，不知道應否答允，直言「始終好似呃人咁，唔太過到自己心理關口」。



有女子在網上發文，指最近得知其好友在男朋友不知情下，與其他男子約會，甚至希望她能幫忙夾口供隱瞞。（《熟女強人》劇照）

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樓主在香港討論區以「明知朋友有嘢瞞緊佢男朋友…仲應唔應該幫佢夾口供？」為題發文，稱自己1名相熟的女性友人與男友拍拖數年，某天對方突然告訴她正同時與另一名男性約會，已出街約會數次，現在希望樓主能幫忙，一同夾口供向其男友隱瞞此事。

樓主被好友要求幫忙夾口供，向男方隱瞞好友與其他男子約會一事。（《無法成為野獸的我們》劇照）

樓主續指，該名「被戴綠帽」的男朋友其實對她閨密很好，只是間中會太忙而忽略了女方，加上她閨密承諾不會再見另一名男子，讓她非常糾紛應否出手幫忙，「作為朋友幫佢都好似好應該，反正佢都唔會再見，但始終好似呃人咁，唔太過到自己心理關口…」。

帖文引來網民討論，大部份留言均勸樓主拒絕好友的請求，認為男方值得知道事件的真相，「梗係唔幫啦，放過個男仔啦個男仔值得更好」、「妳係同邊個做朋友呀，人哋感情嘅事唔好插手」。不過，也有留言指，樓主大可直接告訴其朋友自己的感受，並表明只願幫忙1次，下不為例。

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（香港討論區）

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