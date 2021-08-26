台漫畫家fb分享育嬰生活插圖　兩夫妻涉輪流性侵親生仔　網民震怒

一名台灣漫畫家日前在網路上分享育嬰生活，竟荒唐畫出夫妻2人因好奇，涉嫌含住嬰兒下體。全案進入當地司法調查，台灣地檢署偵結，依照加重強制性交罪嫌起訴夫妻2人，漫畫家再依涉嫌製造兒童性交之電子訊號罪嫌起訴。



該台灣漫畫家日前公開在網路上的圖文漫畫顯示，夫妻2人自認嬰兒很可愛，在嬰兒洗澡後，沒穿衣服情況下，接續輪流含著嬰兒下體，還講出私人感受。育嬰經歷、涉嫌兒童猥褻、性交的畫面，直接公開在網路空間，供不特定人士觀覽。

「連小GG都好可愛…」育嬰生活插畫突變性侵日常 點圖放大看涉事FB圖文截圖👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

全案經台灣檢警調查，已偵查終結。雖然漫畫家夫妻否認犯行，但當地檢察官仍認定，兩人行為已涉犯加重強制性交罪嫌，屬於7年以上有期徒刑之罪，依法起訴。

漫畫家此案作品，涉嫌製造兒童為性交或猥褻行為電子訊號罪，依台灣法例起訴，可判處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

同場加映：跟初生兒拍「大手包小手」溫馨片 BB突做出驚人手勢嚇傻新手爸媽（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

新北男子打高端猝死？ 司法相驗初判死因吸毒過量

「陽光女孩」LINE群組報明牌 股市達人3年大賺2657萬現為除毛師

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】