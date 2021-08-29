連登仔傳錯成人漫畫Link去公司群組　秒刪仍被同事發現：點收科？

人類總是要犯同樣的錯？有連登網民昨晚（28日）發文，表示自己用電話時不慎傳錯1條成人漫畫的連結到公司群組，發現後已即時刪除，惟仍被部分同事發現，感到非常尷尬，只好緊急向網民求救：「認真，點算？而家全世界都知我係毒L！」



有連登仔大呻早前不慎傳錯成人漫畫連結到公司群組，感到非常尷尬，急問網民如何是好。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

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該網民於連登討論區發文，表示昨晚用電話時因看錯人名，不慎將「鹹link」轉貼到公司群組，雖然發現後已急急刪除，但仍被部分同事發現，甚至有人「風紀隊長」上身，引用連結表示：「同事，請刪除。」

樓主指，由於誤傳的為成人漫畫連結，擔心同事看到後不知會如何看待他，「我平時個人包裝得好好，吹水都甚少傾動漫嘢，今次公司啲女見到我都即刻彈開幾尺」。事後他感到非常尷尬，直言不知如何收科，只好向網民求救：「認真，點算？而家全世界都知我係毒L！」

樓主直指誤傳的為成人漫畫連結，擔心同事看到後不知會如何看待他。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主「犯了男人都會犯嘅錯」，相信同事也會明白，又指他傳錯連結後即有同事貼出貼圖取笑，意味他在公司人緣不錯，認為他毋須過份擔心，「Send錯嗰個人喺公司應該人緣OK，幾玩得嗰啲，如果唔係Send完之後個Group一定水盡鵝飛」、「同事放心，大家都明白嘅，20歲仔仲會睇動漫嘢，下次小心啲就OK」。

然而樓主似乎未能接受現實，加上非常擔心同事的目光，「以前同佢地都有幾句傾下，事發過後唔知仲有冇人肯埋我身」，不禁灰爆表示已做好離職的心理準備，「有個Senior同事pm我叫我下次小心啲，已經揾定下份工」。帖文終於今晨被刪，部分網民一度懷疑內容真偽的網民笑指：「而家肯定係真了。」

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