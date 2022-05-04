你對事業有冇野心？7條問題神準測出你同現任愛侶會唔會白頭到老

對於愛情，很多人的幻想與期待就是與心愛的人執子之手，與子偕老，牽手到白頭。



能不能實現這個期待，是需要經過時間的考驗的，時間會給你一個答案，當然這也是一件不容易的事情。

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1.你是不是一個愛計較的性格？（是---2 不是---3）2.你有沒有自己的職業生涯規劃？有---3 沒有---4）3.你是不是一個情商比較高的人？（是---4 不是---5）4.你是不是一個異性緣比較好的人？（是---5 不是---6）5.你是不是一個比較容易為愛妥協的人？（是---A 不是---6）6.你是不是一個對事業有野心的人？（是---B 不是---7）7.你是不是一個喜歡獨處時間多一點的人？（是---C 不是---D）

A.你和現在的他可能會白頭偕老。你是一個比較容易妥協一些自己的原則的的人，因為你愛他，所以你容易妥協。但是有時候你的妥協並不一定就會得到對方的感激，時間一長可能就會變成這是你應該的。時間一長你會受不了的，如果你們都做出一些改變或許還可能白頭偕老。B.你和現在的他能白頭偕老。你是一個事業心比較重的人，你不願意以後自己只圍著小家轉。而且你們都希望對方是一個能夠跟自己並肩的人，所以你很少回出現一些矛盾，或許是因為你們彼此之間的默契吧。

C.你和現在的他可能不會白頭偕老。你是一個比較喜歡自己獨處的一個人，所以你有時候會忽略了身邊人的感受，在你看來不是一個很大的問題，但是他可能就會覺得你對這段感情不是很有信心有所保留，有事情也是自己扛。你們之間的感情遲早會被消耗掉。D.你和現在的他不會白頭偕老。你們是彼此性格脾氣都很相像的人，所以你們有時候一吵架就是誰也不讓誰，話趕話都會說出一些讓自己後悔的事情。你們一旦上頭了想要爭個高低就不會為了彼此妥協一點，只會硬碰硬，你們的感情遲早得分手。

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