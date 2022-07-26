被生活磨蝕到做人冇晒底線？幾條問題測出你嘅「節操」仲剩返多少

節操說白了，就是一個人做人的原則底線。



有節操的人才能有所為有所不為，在這個開放的年代裏，這個就顯的特別珍貴了。

有些人為了利益可以罔顧原則，有些人則是秉持著良心行事，這些都是自身節操的體現。

那麼你的節操還剩多少呢？來測一測吧！（點圖放大開始測試）👇👇👇

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1.處理一件事你都會事先想好實施步驟嗎？（會的—2 不會—3）

2.你會爭取一切時間去學習嗎？（會的—3 不會—4）

3.你是屬於那種錯過一次就絕不會再錯的人嗎？（是的—4 不是—5）

4.你總能記得好朋友的生日嗎？（是的—5 不是—6）

5.你覺得自己是個會勸架的人嗎？（是的—6 不是—7）

6.你會和刻意和別人打好關係嗎？（是的—A 不是—7）

7.你很喜歡上網嗎？（是的—B 不是—8）

8.把東西還給別人時候你會仔細檢查嗎？（會的—C 不太會—D）

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結果分析：

A. 你的節操餘額比較多。你還是比較注意自己的一言一行的，不會嘩眾取寵，做一些有損德行的事情。遇到別人有困難，自己若有能力還會主動上前幫忙，總體來說，你還是個比較有節操的人，不會只顧自己不顧他人死活。

B. 你的節操餘額比較少。隔著一條網線，大家誰也不認識誰，因此說話也就沒了顧忌。現實生活中畏手畏腳的人在網上也可以大放厥詞。殊不知你這些只顧自己爽快的言論有多讓對方感到被冒犯。你剩餘不多的節操讓你只顧自己歡樂，而不能設身處地站在他人立場。

C. 你的節操餘額十分充足。你做事都有一套自己的行為規範，原則性很強，三觀特別正，因此別人也很信任你。遇到困難只要你開口，朋友都會毫不猶豫地幫助你，因為他們相信他們遇到難題，你也會不顧一切去幫他們，這就是你充足的節操讓朋友產生的信任感。

D. 你的節操餘額不足了。你是個利益心比較重的人，事不關己高高掛起的事你已經做過很多了。可事不過三，如此下去周圍人都會覺得你並不是個值得深交的人，然後會一個個開始遠離你。喪失的節操還是得靠你自己撿起來，否則你只會被人厭惡。

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