女童頭卡地板洞口不能自拔　人頭倒吊以為是「貞子」　終獲救脫險

天花板突然出現人頭，實在是嚇死人了！內地1名4歲女童的頭不慎卡到地板的洞內，樓下看上去就會出現猶如鬼片的「人頭倒吊」畫面，極度嚇人。消防人員其後到場，花約40分鐘成功將女童救出，身體狀況無大礙。
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事件發生在貴州省安順市普定縣，從短片可見涉事的4歲女童頭部朝下卡在一個地板的洞，不能自拔動彈不得，而且她的頭髮向下垂，從樓下看上去就像是鬼片中的貞子一樣。
消防人員接報到場後，估計洞口約有30厘米闊，為了減少拯救行動時對女孩可能造成的傷害，決定先用菜油潤滑洞口位置，再慢慢將女孩的頭向上移動。經過約40分鐘之後，消防人員成功將女童救出，醫護人員檢查女童身體後相信她並無大礙。報道提到，該個洞口其實是預留安裝抽油煙機的管道，女童意外將頭卡到洞內是因為頑皮，父母發現女童受困後致電119求救。
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