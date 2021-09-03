羊懼｜睇戲買飛超尷尬　冰島驚慄片譯名引網民爆笑：點約女仔睇？

戲名改得好可令1部電影錦上添花，不少來港上映的外國電影，都會改為較貼地順口或食字譯名吸引觀眾。近日一套來自冰島的驚慄電影《Lamb》成為網上熱話，皆因台灣把它的名字翻譯成《羊懼》，令人一聽起來就有陣陣尷尬味，不少網民都笑言不敢去戲院買票，「點講得出我要睇羊懼（陽具）？」，亦有人盤點出多部買飛時令人尷尬的電影。



冰島驚慄電影《Lamb》成為網上熱話，皆因台灣戲名翻譯成《羊懼》。（《羊懼》電影海報）

《羊懼》預告片率先睇▼▼▼

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冰島獵奇恐怖片《Lamb》講述一對冰島夫妻到偏遠的農場，與羊群過着平凡生活，某日他們在農場發現一個神祕的新生兒，經過一番掙扎後，決定把她當成自己的孩子撫養長大，沒想到這決定令他們走向被毀滅的命運。電影懸疑恐怖，劇情又與牧羊有關，台灣因而將它翻譯成《羊懼》，不過廣東話讀出來就跟「陽具」同音，令不少香港網民一聽難忘，原本驚慄片都頓時變笑片，更稱下集可以改名為「羊萎」。

《Lamb》由《龍紋身的女孩》瑞典女星Noomi Rapace（右）及冰島男星Hilmir Snær Guðnason主演。（《Lamb》劇照）

有網民笑言「唔敢約心儀女仔睇《羊懼》」，怕引起誤會，又指職員賣票每次都要重複戲名都很尷尬，「2位睇《羊懼》，3點半」。其實香港電影譯名一向愛玩「食字」，如《孤疑》、《毒蛇嚇機》等都被大讚改得出色，上口得來又有意思，有網民就列舉出多個「買飛時唔敢讀出來的戲名」，有些戲名只要咬字不正即出事▼▼▼

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