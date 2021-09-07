閨密結婚原本只邀請觀禮　擺酒前1晚突邀出席：親戚嚟唔到有3個位

朋友結婚擺酒當然希望出席參與分享喜悅，但如對方1晚之前才邀請出席反而會惹人反感！最近有港男在討論區上分享，說女友好友早前結婚，但因為出席人數有限，所以只能邀請女友觀禮。直至擺酒前1晚，女友突然收到好友致電，說因為有親戚未能出席，有3個位多出，問她「你哋有冇時間嚟？」，令港男不滿得怒斥「你老X，當班friend係攝石？」。



有港男在討論區上發文，表示女友好友在擺酒前1晚突然來電，邀請她與數位朋友出席。（iStock）

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樓主「sugar現在返埋嚟」在連登討論區上以「如果有朋友擺酒咁樣問你…」為題及發文，指女友的好友早前決定結婚，「幾個女仔一直都幾friend」，但由於擺酒圍數有限，「所以淨係可以邀請佢哋去觀禮，擺酒本身直情預都無預佢哋」。

不過直到女友好友結婚擺酒前1晚，女友突然收到對方來電，說：「聽晚擺酒，我哋有3個親戚嚟唔到，所以有3個位，你哋有冇時間嚟？」港男知道後甚感不滿，狠批女友的好友：「你老X，當班friend係攝石？」他更提到女友前往觀禮當日，好友的姊妹團一樣老實，「一見到有人嚟就問『人情呢？人情呢？』」，令他不禁感歎「欽敬欽敬」。港男最後更補充指，「呢件事之後見佢哋都少咗約嗰位新娘出嚟」。

港男狠批女友好友視朋友為攝石人。（Gettyimages）

有網民曲線稱，事件反映朋友好友「好老實」，值得成為朋友，估計對方或是「爭3份人情找數囉」，更有人認為「人哋只係當你係後備，你去嘅話就會好執輸」。不過亦有網民分享個人經驗，指曾有朋友擺酒同樣遇親戚預告缺席，於是邀請他和朋友出席，「佢講明唔使人情，只係唔想吉咗幾個位唔好睇，但我哋怕悶直接同佢講唔想去」，最後大家的朋友關係亦都沒有受到影響，「大家講清講楚就ok」。

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