愛妻人夫花$5800租「第二個家」　扮OT打機紓壓　背後原因勁感動

不少香港人工作壓力大，均需要適合自己的紓壓方法。1名人夫日前就在網上投稿分享，指自己從事銀行及金融行業，家有妻兒，但每天的工作壓力都讓他喘不過氣，又不想將負面情緒帶回家中，便月花5800元特意租下100多呎的單位，每周有2至3晚下班後便到「私竇」小歇，直至釋放所有壞情緒後才回家。他坦言該個小單位就如其「第二個家」，「喺呢度我單身一個人，真心舒服」。



有人夫在網上發文指，為了能夠在下班後宣洩工作壓力，去年起另租100多呎的單位。（《暖男爸爸》劇照）

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該名人夫在facebook專頁「辦公室日報」發文，表示自己每天工作都要「追數」，不時被上司和客人辱罵，導致壓力非常大，惟自從結婚和當爸爸後，已無法像以往單身時一回家便躺下休息和玩遊戲，亦體諒妻子照顧小朋友的辛勞，不希望將工作上的負面情緒帶回家，「嗰種壓力同抑鬱真係冇渠道可以宣泄，甚至係冇時間冇空間去宣泄」。

他續指，在去年壓力最大的時候沒有選擇看心理醫生，加上因為不喜愛人多嘈吵的地方，相比跟朋友訴苦，寧願花時間自己獨處，便決定在家附近租下1個100多呎的舊樓單位，月租5800元。他稱單位內已提供床架、舊梳化和牆櫃，但他刻意不買床褥，以免自己不小心入睡；由於他不會在單位洗澡和煮食，因此也不需要煤氣和水。

人夫續指，即使當天會到另一單位小歇，他亦會在晚上10點前回家，以趕及在兒子睡覺前與他聊天。（《暖男爸爸》劇照）

人夫表示，他每星期大約有2至3晚會到其「小天地」稍作休息，每當白天工作太辛苦或有挫折和壓力，便會跟妻子說需要加班，然後把握1個小時左右的時間到該處紓壓。不過，如此簡陋的單位，他只會使用電話和iPad漫無目的地上網，又或者玩遊戲，雖然看似無聊，卻能令他感到非常放鬆，「釋放晒啲壞情緒先至返屋企」。

為了能趕及與兒子每晚聊天，人夫均要求自己在晚上10點前回家，周末也只會陪家人，強調非常愛妻子，「因為愛佢，所以更需要呢個地方畀自己作出小小調整先返去」，惟另租單位一事沒有其他人知道，猶如「100%私竇」。他指出，每個人均需找到合適自己的方法去宣泄種種壓力，而他選擇的方式，便是「喺呢個百幾呎嘅小天地，我好似返到以前做仔嗰陣咁，唔係任何人嘅老公，唔係任何人嘅爸爸，喺呢度我單身一個人，真心舒服」。

不少網民支持樓主的做法，並認為他只是不想將負面情緒帶回家，其實都是愛家和愛妻的表現。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都支持人夫的做法，認為獨處的時間對調整心態非常重要，而且這個「隱瞞」其實都是愛家的表現，「其實每個人都需要有me time，平靜咗先返屋企其實都係愛嘅表現」、「幾親密都好，一個獨處嘅時候係好重要」、「搵到方法紓緩壓力就好，唔係可能真係要去睇醫生」、「日子愈辛苦，愈要對自己好啲」。

（辦公室日報）

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