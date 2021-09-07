男友拒陪接種疫苗約朋友做Gym　一句反問令港女嬲爆猶豫要分手！

接種疫苗難免會感到緊張，有人陪伴或可減輕情緒負擔。有港女在討論區上發文，指男友拒絕陪她接種疫苗，更說已經約朋友去做健身，所以不會出現，令她感到大為不滿，猶豫是否要分手！



有港女在討論區上發文，指男友不願陪伴打疫苗，猶豫是否要分手。（資料圖片／王潔恩攝）

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港女在香港討論區上發文，指男友已經完成疫苗接種，「我當時有問佢要唔要陪，佢話唔使」，然後提到她已預約下星期去接種疫苗，於是叫男友陪同前往，「我叫佢陪，唔係叫佢打埋一份」，但被反問「咁大個人打針點解要陪？」，而且打針時他都不可以進入中心，「問我點解要咁驚」。不過最令港女感到憤怒的，是男友在她接種疫苗的同時間原來約了男友人健身，問「我係咪可以飛咗佢？」。

有網民認為，另一半陪伴打疫苗與否都沒有什麼大問題，但如果當天沒有其他重要事「正常都陪」，亦有留言認為，肺炎疫苗副作用較大，如果重視對方就應該抽時間陪伴。不過有不少人就反駁稱，既然打針時男友都不能入內陪伴，無謂要他浪費時間等候，自己前往接種疫苗就可以。

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