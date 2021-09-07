55歲台婦會陰部濕癢發臭　拖3年求診醫生驚揭是癌症：要整塊切掉!

痔瘡為現代人常見隱疾之一，其中黏液增多發臭恐是癌變警訊！大腸直腸外科醫師蕭慕琦指出，一名55歲本身患有痔瘡的台婦，肛門肉球伴隨著黏液分泌濕黏不適，3年來卻置之不理不就醫，直到驚覺飄出惡臭及夾帶血絲才就醫，確診罹患罕見「肛門癌」，最後只能切除肛門，另拉造口。



台灣大腸直腸外科醫師蕭慕琦在節目《醫師好辣》中分享，一名55歲女患者長有痔瘡，凸出的肉球加上痔瘡黏膜層掉出偶爾會有淡淡分泌物，導致會陰部常感覺濕濕癢癢。但3年前，她卻在分泌物暴增時選擇只擦藥、泡澡舒緩，自認只是痔瘡作祟而拖延治療。

會陰部每天都「濕濕癢癢」原來係癌症！55歲台婦拖3年終求診 醫生：要整塊切掉了…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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婦人直到發現分泌物多到散發出惡臭，還帶有血絲才驚覺不對勁就醫。蕭慕琦回憶道，「一坐下我就覺得她身上好像散發一種怪味，一躺上去我連內診都還沒開始，稍微看一眼覺得那東西不對，外面凸出來的肉肉是不正常增生的癌症組織，就是肛門癌。」

蕭慕琦解釋，黏液是由爛組織摩擦破皮所導致，只能趕快介入治療，但偏偏病灶位於肛門口無法直接切除，只能先同時電化療縮小5公分的腫瘤，之後勢必要將肛門口切掉，並在身體其他部位另拉造口。她無奈表示，癌症剛好在肛門口，為了清除乾淨，只能大幅破懷該處。

蕭慕琦補充，大腸直腸外科現在正在研究如何幫助大部分患者免做永久性造口，將造口妥善照顧的患者每天都有固定排便時間，平時只要貼塊紗布、不用戴著袋子也能像正常人一樣過生活。

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台灣小兒科醫師黃瑽寧則分享，一名大腸直腸外科的老教授因罹患大腸癌自己決定做造口，做完後仍威風的帶著造口，醫師袍一批就到醫院電醫師們，中氣十足將醫師罵得狗血淋頭再得意離開，「大家都不知道他身上有一個造口」，他也以「心態決定你的生活態度」一句話共勉之。

什麼是肛門癌？根據三軍總醫院大腸直腸外科醫療衛教資訊指出，肛門癌非常少見，真正引起的原因還不明，但有些因子較易導致肛門癌，包括超過50歲以上，或肛門曾患有菜花者、曾被人類乳突病毒感染過較易罹癌；還有曾進行肛門性行為者，吸菸、免疫力抑制（如接受移植手術或愛滋病患危險性較高）或慢性發炎反應都可能促使肛門癌發生。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】