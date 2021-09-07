你不知道的睡眠冷知識！「瞓錯覺」胸下垂長皺紋　專家教這樣避免

睡眠專家兼物理治療師瑪格（Sammy Margo）透露，睡眠姿勢不僅影響睡眠，還可能對健康造成負面影響。



瑪格指出「雙手抱著枕頭，頭側向一邊、一腿彎曲的趴睡」可能為臀部及背部帶來壓力，因為脊椎曲線會變得不自然，身體無法成一直線。

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但同樣是趴睡，若「兩腿都打直」就是最糟糕的睡姿，會導致終生背部和頸部問題。下背部在這個姿勢會彎向床墊變得過度伸展，擠壓下背部引起如坐骨神經痛、膝蓋疼痛和痙攣等疼痛。瑪格建議如果這個睡姿最好入睡，可以試著在「肚子下面放一個枕頭」。

至於最常見「膝蓋彎向胸部，像嬰兒蜷縮的側躺」，如果枕頭太高或低都會讓頭側向同一邊太久壓迫到頸部，且「日復一日將臉壓在枕頭上會產生皺紋。

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瑪格接著說如果側睡時抱伴侶，將有助於體釋放像是催產素（Oxytocin）這類的「快樂荷爾蒙」，但最後很可能因為太熱或伴侶打呼翻身而睡得不安穩。瑪格認為側睡整體而言仍比趴睡好，可以兩膝之間加一個枕頭維持臀部置中。

瑪格提到如果會打鼾或患睡眠呼吸中止症，睡覺時「雙臂放在身體兩側的仰躺」非常糟糕，因為仰躺會推擠下巴，使舌根掉到喉嚨阻塞部分呼吸道。如果有胃食道逆流等疾病，這個仰躺睡姿也很不利身體，因為胃酸會因此進入食道。且仰睡會加劇下背部舊疾，在膝蓋下加枕頭可以稍微減輕壓力。

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而「雙手高舉枕頭上、雙腿張開的仰躺」則可能讓人做更多惡夢，若不想夜長夢多可試著改變睡姿。至於「四肢伸直往下的側躺」會導致肩膀問題，尤其隨年齡增長，肩膀肉變單薄，每晚壓迫肩膀6到8小時會帶來很大的壓力。可在肩膀和床墊間放床墊罩之類的緩衝物以減輕疼痛。瑪格還提醒：「如果經常向右側睡，會使你的身體很難消化食物，會加劇腸激躁症等疾病的症狀。」

最後一種「雙臂伸向前的側睡姿」會將胸部拉到身體的某一側，乳房會向下垂到床墊方向，瑪格指出：「胸部很大的人最好戴上睡眠胸罩以獲得額外的支撐，這樣就不容易出現皺紋或胸部下垂。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】