秋冬買冷氣機較便宜？台專家揭「最佳時機」：裝冷暖氣機馬上用！

夏季氣候悶熱，冷氣成了家戶必備電器，但一台冷氣並不便宜，還有後續維修及高額電費支出，如何選擇適合的冷氣機，每到夏季都成為熱門話題。一位台灣網友在Facebook問道「秋冬才裝冷氣，會比較便宜嗎？」引來行家指出買冷氣「最佳時機」。



近日秋老虎發威，天氣熱爆，一位台灣網友在《爆系知識家》代友人提問，「請問秋冬才裝冷氣，會比較便宜嗎？」想知道冷氣機在此時購買是否能有折扣。

什麼時候買冷氣機最便宜？網民：冬季是比較好安排安裝師傅… 點圖放大看網民意見👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

貼文一出立即獲得眾人回應「不會」、「但安裝不用等很久」、「冷氣屬於剛性需求，比較難談折扣，冬季是比較好安排安裝師傅」、「比較好叫工而已」，一名自稱曾待過電器行的網友表示，秋冬裝冷氣不僅價格不會較便宜，「還可能選擇變少，且有很小機率裝到新品不良的退換整新品，優點是比較不用等」、「裝機品質可能好一些」。

相關圖輯：消委會變頻式分體冷氣機測試 9款製冷量拎滿分 5星之選最慳電費（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

另有內行人指出冷氣最佳購時間在「每年2月到4月底」，原因有三：「1.師傅裝機時間比較充裕不會趕工；2.（台灣）買有好禮6選1；3.當年台灣政府補助越早申請領到的機會更大，預算用完就沒了」，另有人建議應購買有暖氣功能的，「裝冷暖，馬上用，出問題馬上通報換機，裝單冷放到想用才開，出問題就排隊」。

相關圖輯：【生活百科】樓下開冷氣 樓上地板出水 裝修佬講解冷凝水成因（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

相關圖輯：生活百科｜樓下開冷氣樓上地板出水 屋主跌到攤攤腰專家教點解決（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

鐵板燒炒蔬菜特別好吃？ 內行人揭「美味關鍵」：在家試過

低收入戶租豪華套房！拚生四胎領補助 親戚嘆：然後再哭沒錢

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】