內地限打機　調查揭三成學生日打手遊超過1小時　香港情況又係點

內地當局嚴控青少年上網打機時間，未成年人只可在周末或假日上網打機，每日只有1小時。到底內地青少年沉迷上網情況如何？每日用多少時間上網？上網通常做甚麼？對比香港學生情況，又有甚麼不同？



內地一項調查發現，逾一成受訪者平日平均上網超過2小時，近四成人表示假期時日均上網超過2小時，按內地2020年底共計有1.83億青少年網民計，即分別約2100萬及7000萬人。更有逾一成受訪者表示放假時日均上網時間超過5小時，報告指部分人有過度使用網絡的情況。

《2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》詳情：內地青少年關注團體2020年以問卷方式調查內地18歲以下在學青少年上網情況，共回收有效問卷35,120份（29,155份青少年問卷、5,965份家長問卷）。



內地青少年上網時經常做些甚麼？調查發現，最多人（89.9%）表示自己經常上網學習，其次是聽歌和打機。而調查在疫情時期進行，正是遙距上課開始普及的時間。

比較不同求學階段的青少年，小學生中有五成人表示經常上網打機，而到中學階段多至七成人。另外，比較中小學生中，最多人表示經常會上網進行的活動（前五）中，中學生除了學習、打機外，亦開始利用網絡與他人社交。

內地嚴控青少年打機時間，只準於周末或假日每日上網打機一小時。調查指出，內地逾1.8億名青少年網民中，約56%、即1.03億人有玩手提遊戲。當中，近三成人表示平日每日用手提打機1小時或以上，約四成半人表示假日會花逾1小時在打手提遊戲，按1.03億名青少年手提網遊玩家計，即分別約有3000萬及4600萬人。

本港學生方面，港大於2017年曾以問卷調問本地高小學生，結果發現受訪學童，平均一星期有 3.6 天會打機，一星期花在打機的時間平均8小時，研究認為本港學生平均花在打機的時間過長。