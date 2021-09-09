消費券｜八達通明派$50！教你Check有無中獎｜附8隱藏收費要注意

【$5000電子消費券／八達通octopus月用月賺賞／儲值上限／使用限制／隱藏收費／不常用八達通】政府5000元消費券計劃第一期2000元已派發，而選用八達通卡登記消費券的用戶，只要於8月份零售消費滿1000元（只計算200元或以上零售消費），就有機會獲八達通增值額50元，今日（9月9日）起可查閱得獎結果，明日起（9月10日）可領取50元增值額。

但究竟要如何查閱得獎結果？中獎又要如何領取增值額？以下一一話你知。

另外，現時八達通應用廣泛，除了實體卡還有電子領域，連iPhone、Apple Watch都可以透過Apple Pay進行八達通交易，可算方便。不過提提大家，如果八達通卡長期沒有使用，會每年收取行政費，亦有一些「隱藏」收費。



八達通是次推出的「月用月賺賞」，以八達通領取消費券的用戶只要在8月及9月零售消費分別滿1000元（只計算200元或以上零售消費），有機會獲八達通增值額50元，兩個月計算最高可獲贈共100元增值額，名額100萬個，今日可以查閱得獎名單。

即睇如何查閱得獎結果！你有無中獎？▼▼▼

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中獎的用戶於9月10日起可以透過八達通App、八達通服務站、iPhone及Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通或Smart Octopus in Samsung Pay領取，但記得要留意領獎期限，另有2類消費不會計算。

即睇領取50元增值額方法＋領獎期限＋2類消費不合資格▼▼▼

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第二期9月份「月用月賺賞」已展開，如於8月已用盡消費券金額，可以於9月為合資格八達通卡增值，以達到9月獲得獎賞的單月累積零售消費要求。

八達通8大「隱藏收費」



八達通雖然方便，但其實有不少收費事項需要注意，例如不常用的八達通，亦要收取行政費用退款，而按金、辦理退款、報失等都要收費，大家要注意！

八達通實體 +電子版隱藏收費▼▼▼

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不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

8類獲豁免八達通👇👇👇