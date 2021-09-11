港姐2021│冠軍后冠原來咁值錢！呢2個港姐賺最多　可Full Pay買樓

【香港小姐選舉2021／后冠／價值／獎金獎品】無綫TVB《2021香港小姐競選》將於9月12日（星期日）舉行。除了冠、亞、季冠誕生，鑲有數百顆鑽石的后冠設計及價值，亦往往受到關注。翻查資料，一頂后冠價值原來數以百萬元計算，足以「Full Pay（全數）」買樓，亦等於一般香港打工仔工作18年的收入，認真誇張！



先看歷年港姐后冠演變▼▼▼

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香港小姐2020｜今年后冠因疫情暫停贊助 李珊珊曾將后冠拍賣

港姐后冠從玻璃變鑽石

雖然港姐后冠予人金光閃閃鑲滿鑽石的感覺，但其實1980年代港姐后冠，是由玻璃製成，價值與近年后冠相距甚遠。至1995年港姐選舉獲鑽石后冠贊助，當年冠軍楊婉儀亦是首名獲「真‧鑽石后冠」的港姐，后冠價值飆升至過百萬元，1996年冠軍李珊珊的后冠亦值138萬港元。

至1997年六福珠寶擔任香港小姐選選冠亞季后冠贊助商，2005年冠軍葉翠翠的后冠已高達160萬元。不過后冠價值「高處未算最高」，後來后冠設計更華麗，由共逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成，以2015年冠軍麥明詩和2016年冠軍馮盈盈后冠為例，價值已超過428萬元。

一頂后冠等如一般港人工作18年

現時428萬元是什麼概念？根據中原地產網上搵樓數據，有700多個私樓樓盤可以「Full Pay」購買，實用面積百多呎至500多呎都有，也有400多個居屋或公屋盤，但要留意部份是「未補地價」，需要特定資格人士才可購買。

如以統計處最新2021年第2季港人每月收入中位數19,600元計算，相當於218個月收入，即一頂后冠已等於一般港人工作18年，非常值錢。

惟受新冠疫情影響，六福珠寶去年未有贊助港姐后冠，故2020年冠軍謝嘉怡的后冠是TVB早年設計，不過，港姐后冠象徵意義較大，包括榮譽、背後意義等。

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同場加映：中港台明星收入排行榜出爐！陳奕迅等4港星上榜 第1名收入多到咁

【藝人明星收入排行榜2020／共同富裕／整治娛樂圈】中國內地近日重點整治娛樂圈文化，而明星高額收入亦受到關注。《財富雜誌》（FORTUNE）早前公布華裔明星2017年至2020年收入排行榜，上榜的頭40名華裔明星，4年收入數以億元人民幣計算，當中包括本港藝人劉德華、鄧紫棋G.E.M.、陳奕迅、古天樂，而排第一的明星，收入更超過20億人民幣，吸金力十分驚人。

即睇頭10位最高收入華裔明星名單，有一名港人明星都上榜▼▼▼

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第11至20位名單，亦有3名港人明星上榜：