健全少女怕攰租輪椅遊迪士尼　網上發文炫耀成攻略：讓男友推着走

去迪士尼做足準備，玩足一天必定會非常疲累，但有內地女子卻發文炫耀，指自己在上海迪士尼樂園租輪椅遊玩，原因竟是怕玩全日太累，想讓男友推着走，因而引起網上熱議，更發現此情況並不少見，有人甚至租輪椅來放物品，並當成攻略分享出來，被網民鬧爆濫用。



有內地女子發文炫耀，指自己在上海迪士尼樂園租輪椅遊玩，原因竟是怕玩全日太累，想讓男友推着走。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

內地網絡近日就「年輕人手腳正常租輪椅遊迪士尼」爭論不休，有網民發現不少健全人士去上海迪士尼都會租借輪椅，還四處拍照放在網絡上炫耀。有人直認不諱指自己怕玩一天太累，因而讓男友推着走路，行李亦正好可以掛在後面，還極力推薦給他人，「真的一定要租一個這個，輕鬆太多」。有人租借輪椅甚至不是為了坐上去，而是把行李物品放在輪椅上，「當大家的行李影響到遊玩，建議在遊客少伙伴多的時候用小妙招」。

有人租借輪椅甚至不是為了坐上去，而是把行李物品放在輪椅上。（網上圖片）

有網民質疑健全人士不應佔用真正需要租借輪椅人士的資源，「園區裏有很多提供休息的長椅，別為自己的自私找藉口」，又認為「要是被坐輪椅的殘疾人士看到，肯定很難受吧」；但有網民反駁「花自己的錢，自己推輪椅，玩遊戲乖乖下來排隊，把輪椅放一邊」，不知道這錯在哪裏，「迪士尼不允許我消費嗎？」。

根據上海迪士尼官網介紹，行動不便的遊客可以租用輪椅來遊覽上海迪士尼度假區，每部輪椅每天的租金為90元人民幣（約109港元），只需在一天遊覽結束後，將輪椅歸還至租賃點便可。

上海迪士尼回應內地媒體查詢表示，輪椅是提供給行動不便的人，不需要提供任何殘疾人證明，而工作人員面對來租借輪椅的遊客，比如腳扭了、穿鞋子痛、挫傷等情況，都很難鑑別。對於有網民質疑坐輪椅是否可以走快速通道，上海迪士尼則回應指，坐輪椅不能走快速通道，殘障人士可以持殘疾人證買相關門票，當天去遊客服務中心領取殘障人士通行服務卡，園區允許持卡遊客在當前景點需長時間等候的情況下走快速通道。

同場加映：迪士尼酒店驚見露台打邊爐 自備爐具成枱食材超豐盛、排場有霸氣

本港早前亦流傳有迪士尼酒店住客疑自備爐具和食材，在房間露台打邊爐，引來熱議。部份網民看後直斥涉事住客沒有公德心，擔心氣味會影響其他人，但也有人認為在露台煮食更方便「散味」和清潔，打邊爐並非大問題。



香港迪士尼樂園度假區回應《香港01》查詢時表示，為免觸動酒店火警警報系統，賓客不應在酒店範圍內擅自煮食，如賓客行為引致任何設施損毀，園區將保留追討的權利。



有網民上傳1張instagram限時動態的截圖，其中的照片看到有迪士尼酒店的房客在露台打邊爐。（fb「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

網民咁樣睇▼▼▼

+ 11

睇多啲：其實有2名女子在迪士尼樂園酒店一般雙人房，煮出4餸1湯，並拍成教學短片上載至YouTube，被網民批評「冇公德心」，事後影片已被刪除▼▼▼



+ 11

原文：Staycation港女迪士尼酒店房煮四餸一湯 酒店回應：保留追討權利

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：遊迪士尼遇小學生打尖 港媽勸阻疑被拍裙底報復 即場對質一句KO

名港媽日前帶年幼子女到主題樂園遊玩，排隊玩機動遊戲時被一群小學生「打尖」，她勸阻對方，引起那群學生不滿，不但大聲取笑她們的衣着，還疑似偷拍裙底報復。港媽大怒下找來負責人理論，並以一句說話令他們頓時收口。她事後投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，並問網民「我係咪做得太過份？」



+ 21

同場加映：Staycation奇人奇事！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事。（01熱話製圖）