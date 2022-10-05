即測你屬於邊種「冷暖色調人格」　對人際交往同愛情運無往而不利

一般而言，「冷暖色調」指的是一個顏色會給予觀賞者的心情與感覺。比如說，我們想到藍色，就會想到大海、水、風、冰。而橘色，則會想到太陽、火、火山。



而每一種色系也都會帶給我們不同的心理感受與感官刺激，我們大致上會將這些顏色分為暖色調與冷色調。再進一步談，我們可以從偏愛的色系與這個陌生人本身的性格做出深刻的相關聯想。

親愛的朋友們，你們有想過自己個性特質中的「冷暖色調比例」各為多少嗎？從這個心理測驗中來判斷，一定能幫助大家在人際交往，無論友情抑或愛情上更加順利唷！

了解自己性格嘅「冷暖色調比例」 可能會對你的人際關係有幫助！（點圖開始測試）👇👇👇

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Q1. 減少出門對你來說很困難嗎？

困難→Q2 不困難→Q4 看情況→Q3

Q2. 你會常常增加你心中的目標並去完成嗎？

經常→Q4 偶爾→Q3 不會→Q6

Q3. 有機會的話你會主動增進自己的能力？

會非常主動→Q4 比較被動→Q7 依情況而定→Q5

Q4. 你能勇敢的面對自己心中的感情？

當然能→Q4 偶爾能→Q7 並不能→Q8

Q5. 你會擔心得罪老闆或主管嗎？

超級會→Q7 應該會→Q8 並不會→Q6

Q6. 在工作職場上你會事事聽從指令？

會→Q9 並不會→Q7 看情況而定→Q10

Q7. 你會因為工作或讀書而熬夜？

經常會→Q8 偶爾會→Q10 並不會→Q6

Q8. 若真有經濟困難，你會向誰尋求幫助？

父母→Q9 朋友→B 同學／同事→Q10

Q9. 對你來說一個人追劇看電影很無聊？

是，非常無聊→C 不會，感到自由且有趣→B 不好說，看心情→Q10

Q10. 假日時刻你主動外出通常是因為？

家裏太無聊→C 和朋友有約→B 有需要出門完成的事情→D

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測驗結果為 A 的你，冷色調：暖色調 → 5：5

和你的性格冷暖色調比例一樣，你是一個相當「平衡」與「協調」的人。你能夠很好的控制住自己的性格與脾氣，很能把握自己對他人的分寸。面對生活時，你可以把握好自己的步調，這對你來說是非常重要的事情，你不會衝動行事，也不會懶散無目標，理智且自律是你生活的態度。

測驗結果為 B 的你，冷色調：暖色調 → 7：3

測驗結果顯示，你的性格中的冷色調多於暖色調，使你總是相當容易帶給他人一種距離感，想要與你交心、接近你並不是一件容易的事情呢。在日常生活中，會主動靠近你的人比較少，你也經常是一副拒絕交往的態度，並且相當習慣一個人獨來獨往的生活，你也覺得這樣相對輕鬆，並不會覺得被簇擁或是具有人氣是一件很重要的事情。

測驗結果為 C 的你，冷色調：暖色調 → 3：7

你應該自己也有感覺吧！在你的個性中，暖色調是比冷色調要多很多，而且你總是可以帶給身邊的人溫暖的感覺，並具有一定的親和力。和你相處時，大家都會相對覺得有股舒服的氣氛，而且輕鬆與自在，而當你自己面對生活時，你的個性往往會給你的生活帶來許多機會，因此保持自己的溫暖與親和力對你來說是有一定的好處喔。

測驗結果為 D 的你，冷色調：暖色調 → ？：？

這真是太特別啦！看到兩個問號，你是不是覺得很奇妙呢？因為你就是那麼多變且奇妙的性格，你就如同天上的雲一般，在性格和情緒上都使人難以捉摸，因此性格經常變動的你，個性中的冷暖比例並不固定存在，不管是別人還是你自己，其實都不清楚你是個什麼個性的人。在他人眼裡你是神秘、有距離感的，總會讓人覺得捉摸不透，對你會有好奇但也同時具有恐懼囉。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】