關於Delta變種病毒你一定要知道的5件事　新冠疫苗只打1針有用嗎?

台灣在過去一周Delta變異株確診人數慢慢爬升，當地社區疫情蠢蠢欲動，大多數65歲以上長者僅接種一劑疫苗，Delta變異株的感染機會高嗎？如果感染了，一劑疫苗保護效果如何？有幸完整接種的人，哪一種疫苗的突破性感染最少？哪四種人發生突破性感染的風險最高？相較於Alpha1變異株，感染Delta變異株會更嚴重多少、傳染期多幾天？



台大公衛學者本周根據最新實證，提供上述重要資訊，學者呼籲市民盡可能接種疫苗，提醒政府應加速提供第二劑接種的腳步。畢竟台灣完整接種兩劑人口為4%，其中65歲以上僅2.4%（75歲以上1.8%、65至74歲1.6%），洗腎病人及機構住民僅8%，中央地方防疫人員則為57.8%。

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問題一：只打一劑疫苗，感染Delta變異株的機會高嗎？

Delta變異株也是目前四大受關注變異株當中，發生突破性感染的比例最高的。根據截至今年8月21日之全球確診資料，台大公衛學者范喬芸歸納Delta變異株有22%接種一劑之後感染，7%是完整接種兩劑之後的「突破性感染」，但Alpha變異株只有5%是接種一劑之後感染，突破性感染僅1%。

問題二：如果感染了Delta變異株，一劑疫苗的保護效果如何？

台大公衛學者林庭瑀表示，英國大規模接種AZ疫苗，根據去年12月到今年7月之資料顯示，相較於未接種，接種一劑AZ疫苗可降低71%住院、降低28％出現多於五種症狀的機會，增加62%的無症狀感染，但無法減少症狀持續超過28天的機會。若能接種兩劑AZ更好，可降低74%住院、降低35%出現多於五種症狀的機會、增加94%無症狀感染，症狀持續超過28天的機會降低49%。

問題三：有幸完整接種的人，打哪一種疫苗的突破性感染最少？

台灣65歲以上長者有將近70萬人第一劑接種AZ疫苗，198萬人第一劑接種莫德納疫苗。哪一種疫苗完整接種後發生突破性感染的機會最高？台大公衛學者范喬芸表示，答案是是嬌生（1.2%），第二名為AZ（0.45%），其次是BNT（0.3%），最低是莫德納（0.27%）。這是美國華盛頓州分析將近40萬人接種不同廠牌疫苗的結果，同時發現突破性感染大多發生於完整接種後的2到5個月之間。

問題四：哪四種人發生突破性感染的風險最高？

林庭瑀指出，加拿大安大略省針對疫苗突破性感染的研究顯示，「女性」發生之機率為男性之將近2倍（女性1.2%、男性0.7%）。另外，除了女性，研究也歸納出另外三種人接種後感染風險明顯高瑜其他族群：「虛弱的60歲以上長者」接種後感染風險為1.93倍，「生活在高度貧困地區者」接種後感染風險為1.11倍，「肥胖者」接種後感染風險為1.19倍。

問題五：相較於Alpha1變異株，感染Delta變異株會更嚴重多少、傳染期多幾天？

台大公衛學者王威淳根據今年發表於《刺胳針》之研究指出，根據英國今年3到5月間的流病資料，相較於感染14天內的住院或急診之比率，Alpha變異株僅4.2％，Delta變異株卻高達5.7%，如果單看住院比率差異也很明顯，Alpha變異株住院比率為1.4%，Delta變異株則為2.1%。若能完整接種兩劑疫苗28天後，則可以有效降低Delta變異株造成住院的風險。

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上述研究是在英國進行，與台灣人種較為相近的亞洲，風險也類似。台大公衛學者張維容根據另一篇預印研究指出，新加坡1月至5月464名Delta變異株感染者，在校正年齡、性別、共病、疫苗施打等因素之後，發現Delta變異株相較於原始株有3倍重症風險，相較於Alpha變異株也有大約1.5倍重症風險，有更多人需要住加護病房、需要用氧，或面臨死亡威脅。同篇研究也顯示，感染Delta變異株之Ct值的下降速度較慢，可傳染期長達18天，Alpha變異株只有14天。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】