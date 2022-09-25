測測你點解成日畀人誤解　有種人明明超大方　卻總被覺得係自私精

不知道你有沒有一種感覺，即便被人誤會了，有時候也懶的和別人解釋。



那些因為溝通問題而產生的誤解，或者雙方觀念不同產生的差異，都會讓人們煩不勝煩，又拉不下去臉去解釋。

如果是你的話，你總因為什麼被誤解呢？來測一測吧！

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1.你滿意現在的生活嗎？（滿意-2 不滿意-3）；

2.你很快就能和陌生人聊起天來嗎？（是的-3 不是-4）；

3.你很容易就看出一個人的人品好壞嗎？（是的-4 不是-5）；

4.你從不浪費別人時間嗎？（是的-5 不是-6）；

5.你覺得兩人不合，會主動提分開嗎？（會的-A 不會-6）；

6.假期你更喜歡和家人呆一起嗎？（是的-B 不是-7）；

7.你打游戲會特別暴躁嗎？（會的-C 不會-D）

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A. 被人誤解是因為你並不想解釋。在你看來，解釋就是掩飾，懂你的人一個眼神都能懂，不懂的人解釋再多也是無用功，只是浪費時間。因此即使明明知道了別人誤會你在作秀什麼的，你也不屑於去解釋，你覺得這對你無關痛癢。

B. 被人誤解是因為你嘴笨。你嘴笨，通常是只做不說。經常會被那些巧言令色的人給惡心到。要是涉及到雙方利益，即便你是佔理的一方，卻總是語給因為不會辯解而受委屈，在別人不知道情況的就會被對方三言兩帶偏，誤以為就真是你的錯誤從而誤會了你。

C. 被人誤解是因為你脾氣太沖。雖然你人不壞，但是一點就炸的性格也是會讓別人很難以接受。和別人一言不合就會吵起來，因此經常會給別人一種很計較自私的感覺。但其實你對於朋友是很大方的，別人也不知道，只會從表面判斷你。

D. 被人誤解是因為你比較自我。你習慣了想到什麼就去做，沒有咨詢同行人的想法，在別人眼裏就會覺得你不尊重他們，認為你只是考慮自己，而不管其他人。實際上你已經平衡了很多人的利益，但是你沒說別人也不會知道，只會認為你自我只顧自己。

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