嘆冷氣吹風扇禁忌！專家警告勿猛吹6個身體部位　老人家一定要知

室外動輒超過35度的高溫，讓人一心只想衝進冷氣房，小心這一動作恐引爆心血管危機！台灣中醫師沈瑞斌指出，冷熱平衡才是關鍵，若身體某一部位「吹太涼」肯定出問題，並列舉6部位長時間受寒所產生的影響。此外，台灣雙和醫院神經科主任鄔定宇也提醒，夏天室內外溫差大，腦中風及心血管疾病風險並不低於冬天。



天氣太熱冷氣、電風扇吹整天？台灣顏面針灸醫學會理事長、中醫師沈瑞斌在節目《健康2.0》中提醒，以下6大身體部位「太涼會出事」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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當脖子長時間受涼易引發肩頸痠痛；背部受寒易致虛弱、感冒；膝蓋吹風，血管狹窄易導致腳部冰冷，尤其是長輩特別有感；睡覺時肩膀務必蓋好，否則受涼容易痠痛；小孩子最怕「肚臍吹風」容易引發腸胃不適、腹瀉。至於腳底有許多穴位、筋絡會上行身體，若吹風受涼，身體機能也會變差。

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想要活血，沈瑞斌分享「丹參通脈飲」可改善身體循環，使用雞血藤5克，可增加子宮、手腳循環，丹參5克功同四物，生薑5克可溫胃改善循環，大棗3顆補脾益血有助血液循環。上述藥材泡水喝，屬性溫和、適合夏季飲用。

至於大家常穿梭於室內外，溫差大小心心臟受不了！台灣雙和醫院神經科主任鄔定宇提醒，環境溫差大使得周邊血管突然收縮痙攣，中心血壓竄升，動脈斑塊破裂恐造成血管阻塞或出血，在溫差大時極容易發生。另外，夏天也容易因水氣散失不自覺產生脫水現象，血液變得相對濃稠，因此發生中風比例不低於冬天。

台灣博仁醫院副院長、心臟血管內科醫師康志森提醒，要進入冷氣房前，請先把身上的汗擦乾，接著可抖動衣物幫助散熱，以免從高溫進入相差10度以上的冷氣房中，爆發心血管疾病。他說，此舉千萬別忽略，趁著防疫期間進入前須先實聯制，停留一下可幫助降溫，以免釀成意外。

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