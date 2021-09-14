台老翁腎結石「開刀突噴綠色膿液」　醫生揭恐怖下場：整顆腎臟…

不理腎結石，恐賠掉一顆腎！台灣一名6旬男子腎臟有結石，卻一直沒有就醫處理，等到出現劇烈疼痛才急忙趕去當地醫院，不僅當天就出現敗血性休克症狀，開刀引流時還流出「500cc抹茶奶綠」，最終整顆腎臟被細菌吃爛，只能將其摘除。



台灣泌尿科醫師顧芳瑜近日在節目《醫師好辣》中分享，曾收治一名60歲男病患，本身患有糖尿病與結石，但因為結石都沒有症狀出現，所以就置之不理，即使出現「腰部痠痛」的狀況，他也覺得還能忍耐，直到某天突然腰部劇烈疼痛，才叫救護車緊急送醫治療。

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顧芳瑜說明，腎結石的疼痛等級就和「生小孩」差不多痛，很多病患都曾痛到在床上打滾。當時這名男病患經檢查後，確定是腎臟有結石且水腫，於是就先替他止痛並收住院，怎料他當天晚上就發燒、昏迷，還出現敗血症的跡象。

顧芳瑜說，醫護人員緊急將他送進開刀房，先把腎臟裡的膿引流出來，管子一插進去，就看到「500cc的抹茶奶綠」從管子中流出來，原以為這樣可以改善病患狀況，但敗血症的情形卻未好轉，經過電腦斷層掃描後，發現病患的腎臟「整顆爛掉」，只能再開刀將其腎臟摘除。

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顧芳瑜提供圖片說明，一般人的腎臟是有一點實質的、有厚度的，但他的腎臟已經像一個「塑膠袋」一樣，裡面的東西全被細菌吃光，只剩一團糊糊的爛掉的肉，主要原因就是因為該名病患「拖太久」才就醫，最後才不幸賠掉一顆腎。

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