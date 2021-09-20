港男着黑背心約女食糖水被厭棄　女方不滿：好MK　網民指抵死

在不同場合都應穿合適的衣着以示尊重，有男網民近日於討論區發文表示，他日前約了一名有好感的女子吃糖水，但過程中女方表現得不太想說話，他隨後才得知原來對方不喜歡他穿黑色背心與她吃糖水，女方更直言「咁樣好mk」。該男網民認為女方是厭棄他的衣着，不過不少網民留言說是樓主做錯，指他「唔尊重對方」、「真係唔太斯文」、「你想追人，梗係畀最好一面佢睇啦」。



有男網民於討論區發文表示，他日前約了一名有好感的女子吃糖水，但被厭棄穿黑色背心，女方更直言「咁樣好mk」。（《感動她77次》劇照）

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該男網民於香港討論區以「俾個女仔厭棄我咁着」為題發文，他表示早前認識了一名女子，並對她有點好感，日前終於約了對方單獨逛街，過程很開心，並發現女方原來與他住得很近，所以他又約了對方於消夜時份出來吃糖水，但就出了事。

樓主說，當日女方應約出來後就表現得不太想說話，他以為對方不開心，所以回到家後才再聯絡問她，怎料對方反問他為什麼穿黑色背心出來，他才知道原來對方厭棄他穿背心與她吃糖水，他更說女方覺得「咁樣好MK」。

有網民指出「天氣咁熱，你又背心，個陣男人味臭到」，樓主回應稱他洗了澡才出街，有網民認為「未一齊之前係要姿整少少，經一事長一智，下次起碼着返件Tee，背心真係無波子襯托下好易出事」、「你約咗女都穿咁hea！唔尊重對方，抵死！」、「咁就係你問題喎，你想追人，梗係畀最好一面佢睇啦，你唔會喺個女仔面前又放屁又挖鼻㗎嘛」。

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