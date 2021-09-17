白癡公主HPV宣傳片藏性暗示　出奇招避低俗色情　超搞笑反惹批評

以搞怪形象、幽默配音打出知名度的台灣YouTuber「白癡公主」日前PO出HPV衛教宣傳影片，影片中以「吹喇叭」呈現性交畫面，內容幽默有趣，但有網友認為這樣的表達方式，是在污辱戲謔別人的專業，也讓白癡公主緩頰「這是婉轉的隱喻拍攝」。



白癡公主HPV衛教影片「愛的喇叭手」網友大讚：有趣

白癡公主日前PO出HPV衛教影片「愛的喇叭手」，影片中白癡公主扮演Amanda，最擅長的事就是吹喇叭，某天看醫生卻發現自己得了癌症，醫師懷疑可能與她不安全的性行為有關係，進而帶出呼籲大家只要有性行為就有可能會感染HPV，還可能會導致菜花、子宮頸癌、肛門癌等癌症，提醒男女應依醫囑施打HPV疫苗、安全性行為、女性定期抹片檢查，才能遠離得HPV相關癌症的人生。

【圖輯】點圖放大看白癡公主受到網民批評的HPV宣傳片「愛的喇叭手」👇👇👇

+ 9

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

文案寫上「我真的很愛吹喇叭，練了很久，不知道大家覺得我吹的如何呢？」提醒大家，愛吹就要保護自己，影片也讓網友大讚「很有質感的衛教影片」、「拍的很有趣，應該要拿來當學校的宣導影片」、「也只有癡癡能詮譯的這麼棒而且有笑果」、「這種有點荒謬，但最後又有點宣導作用的片果然只有白癡公主可以駕馭」。

【相關圖輯】白癡公主戴「假膠胸」曬性感女僕照 誘惑表情太搞笑網民拳頭硬了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

為何有網友轟「污辱專業」？

但有網友認為影片中用吹喇叭來隱喻性行為是在污辱戲謔別人的專業領域，怒轟「就是有你這種讓台灣對吹樂器的人都存在這種低俗的刻板印象」，對此，白癡公主也回覆「這是婉轉的隱喻拍攝」，希望能往安全和保護自己的宣導才是最重要的。

【相關圖輯】白癡公主遭移花接木登上Pornhub 截圖令網民爆笑：合成得很自然（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

該留言也引起網友熱議，網友力挺表示「有人覺得吹樂器的人都低俗的刻板印象嗎？」、「我是學管樂的，我覺得還好耶」、「我覺得宣導影片很棒，真的要生氣的話，就是彎喇叭的音色搞錯了」、「就只是衛教影片，沒必要刻意針對放大吧」，但也有網友認為「這部影片雖然寓意良善但容易造成樂器的混淆與同儕間取笑的題材。」、「從小被笑吹喇叭笑到大，我真的不覺得這部片哪裡有趣了」。

延伸閱讀：

被轟「炫富」、「無腦」仍賺高流量！網曝愛莉莎莎吸引人主因

題材、標題過於相似！YouTuber三原遭質疑抄襲前團員 網傻眼：幾乎一樣

Sandy吳姍儒曝弟「鹿希派」存在感超低！全家幫他慶生 吃完才發現忘通知壽星⋯

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】