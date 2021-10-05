日本肥宅屋企一張海報暴露驚人身份　竟然係呢本人氣漫畫神秘作者

今天，《跟拍去你家》節目組在便利店放了一台攝像機，一位男子緩緩地移動到攝像機前，步伐有些可愛。聽到話筒裏的聲音，男子明顯嚇了一跳。男子說自己因為在寫作，寫不下去的時候就吃吃點心，所以來逛逛便利店。



被問到可不可以去家裏看看後，男子爽快的答應了。男子名叫佃俊平，今年30歲，目前是一名文字工作者。但是談到工作時，小哥只聊了聊自己從大一的時候就在便利店打工。

小哥說，那時在學校裏學到的知識遠不如便利店的打收銀機學的扎實。聊著聊著就到了佃俊平的家，但是他帶大家走的是後門，原因是不想走正門和迎賓的人打交道。小哥說自己還是有社交恐懼症的，做便利店的工作是因為每天說的話就那幾句，非常的模式化，所以自己也很享受……

綜藝家訪社交恐懼症男子 其真實身份震驚節目組（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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小哥的家裏有四口人，姐姐成家已經搬出去住，自己和父母住在一起。家裏的裝修是極簡風，打掃的非常乾凈。客廳的旁邊還有一間和室。但是牆上卻掛了一張違和的海報。原來這張海報所代表的漫畫作品原作就是佃俊平，小哥本哥。聽到這裏，在場的工作人員們都大為震驚，因為這部名叫《尼采老師》的漫畫，人氣超高，還被真人影視化。

它講述的是主人公仁井君在便利店打工，然後戲弄身邊人的故事。比如顧客衝他發脾氣說「顧客不是上帝嗎？」，但是仁井君只會冷漠的回答「上帝已死」。因為總是會說些哲學性的話，所以這部漫畫取名為「尼采老師」。這部漫畫是根據小哥的真實體驗寫的，小哥在漫畫中也有原型，就是仁井君的前輩松駒先生。至於為什麼叫這個名字，是因為他本人被說長得像馬。從那以後，可以說馬就是松駒先生的標志，簽售會的時候自己也帶了馬頭套。那時候雖然已經成為了作家，但是小哥還在便利店打工，怕給工作帶來麻煩，所以不想暴露自己。因為漫畫賣的太火爆，影視公司就把它製作成真人版，主演們都超級帥。中間這位就飾演了松駒先生，也就是小哥。

現在，小哥每天就在這件房間裏創作說到原作和漫畫不同的是，小哥只負責寫，不負責畫畫，這種原作者其實是很少的，一般漫畫家都是又寫又畫。但因為自己完全不會畫畫，原本也是想成為小說家的，誤打誤撞就成為了漫畫的原作者。在成為原作之前，小哥並不是很順利。小時候因為生病，生活中沒什麼朋友，性格很孤僻。但是喜歡寫作的他就在網際網路上連載「便利店的故事」。然後就被出版社的人聯繫了。公司的大人物們親自拜訪，希望能拿到小哥這部作品。小哥說那是自己第一次被重視的感覺，非常奇妙。

《尼采老師》第一次發售的是可以說秒沒，重印也還是不夠。慶功會那天回去，小哥一病躺了三天三夜，因為好肉吃了太多了，畢竟平時只吃很便宜的便當。作品最火爆的16年，小哥年收入有100萬人民幣，但是現在一年也就10萬左右。但支撐他做寫作工作的原因之一，是小哥的粉絲們。能帶給讀者們快樂，小哥覺得那就是最開心的事情了。被文字支撐的人生，也想用自己的文字去支撐那些默默支持自己的粉絲們。日美醬也期待佃俊平先生寫出更棒的作品。

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