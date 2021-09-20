台性感女星住700呎公寓月租2000蚊　頻遇恐怖靈異事件原來係兇宅

台北市虎林街一處公寓26年前發生一家3口滅門慘案，死者包括16歲女高中生及養父母，事後警方火速逮捕凶手，3年後以執行槍決作為結束；雖然案件告一段落，不過公寓也淪為凶宅，據悉當時沒有舉行招魂儀式，導致靈異事件頻傳；曾住在該處的台灣女星熊熊（卓毓彤）過去曾透露，的確遇過詭異現象。



該處公寓在1995年發生3死命案，死者全被兇嫌瘋狂砍殺致死，命案現場血跡斑斑，幾乎可以用血流成河來形容，3年後凶手槍決伏法；據了解，事發公寓後來賣給投資客，結果一直沒有進行招魂等儀式，一說法是3人死得太冤不肯走，導致靈異事件頻傳，過去房客也透露經常有靈異現象發生。

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實際上，過去熊熊曾經在節目《麻辣天后傳》透露，當時與室友在台北市虎林街租屋，20坪（約711呎）空間才8000元（約港幣2000元），只不過房子的格局特別，走進去後是天井，令人毛骨悚然的是，其中一間房間門口還掛著法器，然而，進一步詢問房東，對方稱說「妳們兩個女生這樣子，我給妳們這樣掛保平安的。」

想不到，詭異事情接二連三發生，熊熊室友開始生病，甚至還會問「妳今天有回來嗎」、「妳是不是有一起睡覺」等奇怪問題，後來2人決定退租，結果搬走前一掀開床底，熊熊驚見底下竟然貼滿符咒，立刻要求房東退還租金，事後2人也去廟裡拜拜，廟方表示該處不乾淨，室友的狀況是「煞到」。

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