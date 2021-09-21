台性感網紅「除罩餵奶」被批評不良示範　刪照片鬧網民：智障太多

台灣網紅潔哥（李秉潔）結婚後育有一女，日前在社群分享近照，遭網友質疑沒有戴口罩，她回應解釋是在沒人情況下脫罩拍照，但網友還是怒轟，最後她將照片刪除，隨後又貼出新照片回擊。
潔哥分享照片遭網友質疑沒戴口罩，雖然她還原現場狀況，是當時四周都沒有人，自己脫下口罩10秒拍照，但有些網友認為她是公眾人物，這樣是做了不好的示範。
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潔哥忍不住抱怨「正義魔人真的很煩」，最後還是將惹議的照片刪除，之後深夜她貼出新照，是她坐在床上抱著女兒餵奶，並寫道「林北包房脫罩喝奶」，還留言嗆「智障酸民太多，這樣沒話說了吧」。
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