想學鋼管舞講明全女班男友仍反對　女子企硬不從：仲有咩好擔心？

鋼管舞近年大熱，不少女士都有意學習。不過有女網民在討論區上分享，指自己被男友阻止學習鋼管舞，即使已經表明「成班都係女人」亦都無法改變男友取態，令她大呻「而家21世紀，好心啲男人就大方啲」。



有女網民表示希望學鋼管舞，但遇到男友反對。（《非分熟女》劇照）

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女網民在香港討論區上發文，表示她一提到要學鋼管舞的時候，男友就緊張地表示反對，「又話咩好粗俗、又唔好睇、又容易整親」，認為男友「一定係覺得鋼管舞太性感，驚我蝕底」。

樓主則說，「成班都係女人，佢仲有咩好擔心？成日呢樣唔畀嗰樣唔準」，認為做男人要大方一點，特別是今次有姊妹明言會一起學鋼管舞，今次絕對不會理會他的要求。

女網民明言，自己將會堅持學鋼管舞。（《非分熟女》劇照）

有網民留言認為，樓主男友太過保守，指鋼管舞是十分健康的事，不應該想歪，亦有人認為樓主男友是控制狂，「咁你都仲肯同佢一齊？」。不過亦有網民表示，樓主男友只是緊張她，「不如畀啲片佢睇，等佢了解多啲，認識咗都反對可以再傾」。

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