六合彩中秋節$8000萬今攪珠│8個號碼機率最高！買複式8個字幾錢？

【$8000萬六合彩中秋金多寶2021攻略／頭獎機率／複式／單式／電腦飛／賽馬會投注站】2021年中秋金多寶將於周二（9月21日）晚上攪珠，如果1注獨中，頭獎獎金估計高達8000萬元，足夠Full Pay買幾層價值千萬元的觀塘凱滙單位！究竟過往哪些號碼中獎率最高？買電腦飛還是自選號碼彩票更好？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



中秋金多寶如果1注獨中，頭獎獎金估計高達8000萬元。（香港馬會圖片）

9月21日迎來中秋節8000萬元六合彩，但六合彩49個數字組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去3個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前記得留意。

先看歷年中秋節六合彩攪出號碼組合▼▼▼

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六合彩提高中獎機會、截止投注＋開獎時間、領獎期限Q&A▼▼▼

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六合彩複式八個字幾多錢？



另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

根據馬會公布，近5次中秋金多寶，有6名幸運兒以複式購買彩票中頭獎。最後提提大家，今次六合彩將於9月21日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但緊記小注怡情，投注時量力而為。

另外，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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