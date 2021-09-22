台男送心儀女仔iPad mini兼刻名　悉對方贈男友嚇傻：曾說沒男友!

女又「溝唔到」，兼蝕了錢，真的是慘上加慘！有台灣網民於討論區表示，他近日送了一部iPad mini給心儀的女同事，還在上面刻了名，其後他卻發現有男同事拿着該部iPad mini，說是女友贈送，樓主瞬間「整個都傻了」。不少網民指樓主是被當「工具人」、「工具認證」，直言「沒交往就送高價商品，活該繳學費喔」。



該名台灣網民於Dcard討論區表示，其心儀女同事的iPhone XR手機熒幕跌碎，他因此送贈一部iPad mini給對方。（「Dcard」討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於Dcard討論區以「送心儀女生iPad mini，結果被轉送」為題發文，表示近日心儀的女同事傳了一張照片給他，說她駕電單車上班時，放在電單車前面置物位的iPhone XR跌了出來，待她駕車回去撿時，手機熒幕已整個碎裂。

該女同事問樓主有沒有手機可以借給她，由於樓主正在追求她，於是直接說送她iPhone 12，對方則回覆說不要，指手機很貴，但建議可以送iPad mini。樓主立刻下訂購買，還要求在機身刻上女同事的名字「LALA」，並在官網購買很貴的機殼。

幾天後，樓主的男同事拿着一部iPad mini過來問他怎麼用，他看到機殼覺得很熟悉，他拆開機殼，發現機身刻着「LALA」，「我整個都傻了」，他問同事是否自己買的，對方回覆稱是女友送的，女友還把名字刻在機身。

樓主揭發他贈送心儀女同事的iPad mini落在一名男同事手中，該名男同事更稱該女同事為女友。（《堅離地愛堅離地》劇照）

樓主表示，「頓時我的心情完全不知道該怎麼形容」。他指出，曾問過該女同事有沒有男友，對方說沒有，「但有人在追她就是了，所以在追是被追走嗎？還是她一開始就有男友了呢？」但他稱，已不想知道答案。

帖文隨即引起熱議，不少人批評該女同事，「這女生很丟女生的臉欸，不要臉，自己的東西請自己買好嗎」、「有夠爛的」、「笑死怎麼有人有臉說不然送iPad mini」。有人建議直接說iPad mini是他買的以報復該女同事，「你應該拿出單據，然後質問他怎麼我送女友的iPad在你手上？」

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：女神約食飯叫少男排隊攞位 突帶男友現身 網民：撕咗張飛咪益佢



女神約食飯叫少男排隊攞位 突帶男友現身 網民：撕咗張飛咪益佢

同場加映：約心儀女生睇戲買飛分開坐 網民狂數憑實力單身例子



約心儀女生睇戲買飛分開坐 網民狂數憑實力單身例子

+ 18

同場加映：聖誕前相約男網友見面 港女嘆遇毒L狂數4宗罪：抵你一世溝唔到女



有女網民曾在連登討論區，以「［警世］今日約咗個男網友，仆佢個X嬲X到我！」為題發文，大呻日前跟男網友相約見面的經歷▼▼▼