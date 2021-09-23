西裝男插鎖匙狂搖鐵閘　青衣街坊嚇親報警　揭地產經紀去錯單位

家門前突然有陌生人嘗試以鎖匙開鐵閘，一般人也會感到擔心吧。有青衣街坊早前上載閉路電視片段，指外出期間有陌生男子一度以鎖匙嘗試開其家門鐵閘，其間疑開門不果多次「搖閘」。她回家發現鐵閘損壞鎖頭鬆脫即時報警，經了解才揭發開門男子為地產店職員，因去錯大廈而開錯門，稱追究後對方僅願意於電話內「講唔好意思」及代為更換匙膽，拒絕當面道歉。事件引來街坊熱議，狠批涉事地產經紀行為已屬破壞他人財物，即使沒有惡意也應道歉及賠償財物損失，亦有人質疑大廈保安也有漏洞，一旦發生爆竊或其他意外後果不堪設想。



有青衣街坊指早前家門鐵閘被陌生男子插鎖匙開門，其後揭發男子為地產經紀，事發時疑去錯單位。（fb群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

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有居於青衣的網民在facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指上周六（9月18日）黃昏時分，1名西裝男子曾於其家門前以鎖匙嘗試開鐵閘，其間疑因未能成功開門而多次搖閘，過程長約20分鐘。事主指事發時閉路電視曾發通知，惟因當時正外出沒有留意，直至晚飯時查看片段才揭發事件，只好急急回家了解，發現「整到個閘個鎖鬆咗，個閘淆咗」，遂通知管業處並報警。

事主翌日發現片段中的西裝男子為青衣1間地產分行的職員，到店舖查問後，對方解釋指事件全因「搞錯放盤單位」，去錯大廈開錯門，強調並無惡意。不過事主卻不滿對方解釋，「唔啱鎖匙都玩咗4個字，你話服唔服？真係估唔到做到咁大粒都可以犯啲咁嘅錯，明知條匙唔啱都不停插、搖閘，不知所謂！最慘係嚇親老人家同我呀，啲鄰居都驚驚」。

事主指，涉事職員解釋事件屬一場誤會後，反指因她將片段上載至網上，故雙方「無嘢傾」，僅願意代換匙膽，不願當面道歉，「佢話佢已經負咗責任，幫我哋換咗個匙膽，所以拒絕當面道歉，亦喺電話上同我講咗唔好意思」。事主續指，事後也就事件向大廈管業處投訴，認為當值保安沒有為西裝男登記便讓他上樓屬疏忽。

內地媒體《三湘都市報》曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動▼▼▼



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閉路電視片段引來一眾街坊熱議，不少人認為涉事經紀即使沒有惡意，破壞他人財物亦屬事實，理應道歉及賠償相關損失，「試咗條匙唔啱仲要夾硬嚟，佢似爆格多啲囉」、「好彩你有裝cam啫，無裝嘅話真係無仇報」、「真係搞錯盤定爆格根本冇人知，俾人放上網都只係提醒大家小心門戶，既然真係一場誤會就好應該好好聲氣同人道歉，維修返人哋財物」。

亦有網民指出，大廈保安於事件中明顯失職，「真係有必要裝cam保護自己」、「佢要上樓，不論公屋私樓正常程序都要主動同樓下保安講㗎，Show個職員證畀保安睇，講明去邊一個單位」、「平時啲看更都冇叫人登記，直出直入，如同虛設」。

美孚居民揭可疑男子門前徘徊 門鐘旁有不明記號疑踩線：好不安！

有美孚新邨住戶早前透過大門防盜鏡頭發現，1名行迹可疑的男子曾於家門前徘徊，事後樓主更於門鐘旁邊發現不明記號，懷疑被人踩線。她向當值保安反映，惟對方卻回覆指涉事男子「搵錯地方」。事主仍感不安，翌日再向管理處備案及報警，一眾街坊得知事件亦非常關注，更有居於該居苑的住戶分享防盜鏡頭的片段，稱同樣發現曾有可疑男子於家門前以手機拍片。



有美孚街坊發現，大門防盜鏡頭拍下1名可疑男子曾於其家門外徘徊，之後更發現門鐘旁有不明記號，懷疑遭人踩線。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

事主之後發現，門鐘旁邊被人以水筆畫下1個意義不明的記號，懷疑遭人踩線。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

將軍澳健明邨德澤樓曾多達50個單位出現神秘標記▼▼▼



除了報警或通知管理處備案後，其他網民提供多個創意方法，教樓主應對▼▼▼

同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家，年近歲晚要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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同場加映：欲對地址狂被CUT線 客人：我唔聽陌生人電話 送貨員一句完美KO